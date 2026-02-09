Το πανηγυρικό σχόλιο ενός παλιού γνώριμου στο ποστ του Παναθηναϊκού στο Instagram

Το γκολ του Ταμπόρδα μπορεί να ήρθε νωρίς χθες στο ντέρμπι των αιωνίων αλλά ήταν αρκετό για να δώσει μία μάλλον απρόσμενη νίκη για την ομάδα του Παναθηναϊκού απέναντί στον αιώνιό του αντίπαλο. Όπως είναι λογικό, η νίκη αυτή πανηγυρίστηκε δεόντως από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού αλλά και από τον Τζιμπρίλ Σισέ.

Όπως καταλαβαίνετε, κάτω από το ποστ της επίσημης σελίδας του Παναθηναϊκού στο Instagram γίνεται ένας αδιανόητος πανικός. Δεν είναι και παράλογο, από τη στιγμή που οι οπαδοί της ομάδας περνάνε μία πολύ δύσκολη χρονιά φέτος, με την αγαπημένη τους ομάδα να βρίσκεται στην 5η θέση και ουσιαστικά από πολύ νωρίς εκτός της μάχης του τίτλου.

Ακόμα και έτσι, κάθε νίκη της ομάδας, έχει τη σημασίας της. Ιδίως όταν έρχεται απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο και μάλιστα μέσα στην έδρα του. Είχε βέβαια και ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία από τη στιγμή ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο κυνήγι της 4ης θέσης που θα του εξασφαλίσει τη συμμετοχή στα Play-Offs αλλά και ένα εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης χρονιάς.

Το σχόλιο του Τζιμπρίλ Σισέ

Τη σημασία της νίκης φαίνεται να αναγνώρισε και ο Γάλλος σταρ, Τζιμπρίλ Σισέ που έκανε ένα πανηγυρικό σχόλιο. Μάλιστα έκανε και στόρι τη νίκη του Παναθηναϊκού, γράφοντας ότι θα είναι «Παναθηναϊκός για μία ζωή».

Ο Τζιμπρίλ Σισέ, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που έχουν αγωνιστεί στη χώρα μας, δεν έμεινε πολλά χρόνια στην ομάδα αλλά πρόλαβε να συνδεθεί με αυτή και να λατρευτεί από τους φίλους της ομάδας, στα χείλη των οποίων το όνομά του έγινε σύνθημα.

Ακόμα και χρόνια μετά, ο Σισέ φαίνεται να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στην ομάδα του και δεν είναι η πρώτη φορά που πανηγυρίζει στα προσωπικά του social media τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού.