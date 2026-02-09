Γκιλφόιλ: Θα γίνει κουμπάρα των Κωνσταντίνου Αργυρού και Αλεξάνδρας Νίκα - «Είναι σαν οικογένειά μου»

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μίλησε στην κάμερα του Πρωινού του ΑΝΤ1 και επιβεβαίωσε ότι θα είναι κουμπάρα του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα για τους οποίους είπε ότι είναι σαν οικογένεια.

Δεδομένου ότι υπάρχει φημολογία που θέλει την Αλεξάνδρα Νίκα να είναι πάλι έγκυος, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε στον αέρα της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1 ότι αυτή η δήλωση της Κίμπερλι Γκίλφοιλ ίσως και να αποτελεί μια ανεπίσημη επιβεβαίωση των φημών.

«Nαι είναι πολύ συναρπαστικό, είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι σαν οικογένειά μου και πραγματικά το περιμένω με ανυπομονησία», δήλωσε η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας όταν ρωτήθηκε εάν θα είναι κουμπάρα του ζευγαριού και συμπλήρωσε:

«Είναι τιμή και ευλογία, είναι πραγματικά υπέροχο να βρίσκομαι εδώ και να έχω τόσες χαρούμενες αναμνήσεις.

Όταν η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ρωτήθηκε και για την ταινία «Μελάνια» για τη Μελάνια Τραμπ, η οποία παρουσιάστηκε και στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, εκείνη απάντησε:

«Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι με την ταινία. Όλη η ομάδα της είναι και είμαστε απλώς τόσο χαρούμενοι που την αναδεικνύουμε. Είναι η πιο καταπληκτική Πρώτη Κυρία που είχε ποτέ η χώρα μας».