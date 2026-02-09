Τζίμι Λάι: Ποιος είναι ο μεγιστάνας που καταδικάστηκε επειδή «έτρεφε μίσος» κατά του Πεκίνου

Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ επέβαλε σήμερα (9/2) ποινή συνολικά 20 ετών κάθειρξης στον πρώην μεγιστάνα του Τύπου και φιλοδυτικό Τζίμι Λάι, για αθέμιτη σύμπραξη με δυνάμεις του εξωτερικού και διέγερση σε εξέγερση μέσω των ΜΜΕ.

Η απόφαση ελήφθη παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που καλούσαν τις αρχές να τον αφήσουν ελεύθερο, κατά το ΑΜΠΕ.

Ο επιχειρηματίας και ιδρυτής της εφημερίδας Apple Daily, που πλέον έχει αναστείλει την έκδοσή της, αντιμετώπιζε ποινή ως και ισόβιας κάθειρξης. Κρίθηκε ένοχος τη 15η Δεκεμβρίου για τρεις κατηγορίες, έπειτα από δίκη που κάποιοι θεωρούν πως σήμανε το τέλος της ελευθερίας του Τύπου στην Κινέζικη πόλη.

Χονγκ Κονγκ: Οι «πάπυροι» κατά του Τζίμι Λάι

Η καταδίκη του απαγγέλθηκε δυνάμει του νέου νόμου περί εθνικής ασφαλείας που επιβλήθηκε από το Πεκίνο έπειτα από διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας, κάποιες από τις οποίες αμαυρώθηκαν από βίαια επεισόδια, που είχαν συνταράξει το Χονγκ Κονγκ το 2019.

Διαβάστε ακόμα: Ρωσία: Οι ύποπτοι για την απόπειρα δολοφονίας στρατηγού ομολόγησαν ότι έπαιρναν εντολές από την Ουκρανία

Ο νόμος αυτός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε υποθέσεις σύμπραξης με δυνάμεις του εξωτερικού, αδίκημα το οποίο επισύρει ποινές από δέκα χρόνια ως και ισόβιας κάθειρξης.

Στην πολυσέλιδη ετυμηγορία οι δικαστές σημείωσαν ότι ο 78χρονος πρώην μεγιστάνας «έτρεφε έχθρα και μίσος» έναντι της Κίνας για «μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του» και επιδίωκε «να ανατρέψει το Κομμουνιστικό Κόμμα» της Κίνας.

Ο Τζίμι Λάι, κάτοχος βρετανικού διαβατηρίου, φυλακίστηκε το 2020 και κρατείται σε απομόνωση κατόπιν «δικού του αιτήματος», σύμφωνα με τις αρχές, ωστόσο η οικογένειά του εκφράζει ανησυχία για την κλονισμένη υγεία του.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η υπουργός Εξωτερικών του οποίου Ιβέτ Κούπερ κατήγγειλε τους «πολιτικούς διωγμούς» σε βάρος του κ. Λάι, ανέφερε πως αναφέρθηκε στην υπόθεση κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο τον περασμένο μήνα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε σχολιάσει ότι ελπίζει ο κινέζος ομόλογός του Σι να φροντίσει να αφεθεί ελεύθερος ο Τζίμι Λάι.

Τον περασμένο μήνα, η Διεθνής Αμνηστία, με έδρα το Λονδίνο, ανέφερε ότι η καταδίκη του πρώην μεγιστάνα του Τύπου είναι «κακός οιωνός για την ελευθερία του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ».