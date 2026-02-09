Απίστευτη μαρτυρία για τη 2χρονη στην Καλλιθέα: Είπε ψέματα ότι είναι γιατρός και έσωσε το παιδί

Μία συγκλονιστική μαρτυρία έρχεται από τον άντρα που επενέβη χθες (8/2) για να σώσει το κοριτσάκι που πνιγόταν σε συντριβάνι στην Καλλιθέα, εν αγνοία των γονιών της.

Όλα ξεκίνησαν, όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΙ, όταν το μόλις 2 ετών παιδί εντοπίστηκε από περαστικούς μέσα σε συντριβάνι στην πλατεία Κύπρου επί της οδού Δαβάκη, χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με περαστικούς να προσπαθούν απελπισμένα να βρουν βοήθεια, ενώ το κορίτσι δεν έδινε σημάδια ζωής.

Καλλιθέα: Είπε ψέματα για να σώσει το κορίτσι

Η μαρτυρία ενός υπαλλήλου καταστήματος που βρέθηκε στο επίκεντρο του σοκαριστικού συμβάντος συγκλονίζει, καθώς περιγράφει πώς επενέβη για να δώσει, έστω, μία ευκαιρία στο παιδί να επιβιώσει.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, βλέποντας το πλήθος να βρίσκεται σε σοκ, αποφάσισε να μπει στη μέση. Για να πείσει τους παρευρισκόμενους να του δώσουν χώρο, αναγκάστηκε να πει ψέματα ότι είναι γιατρός. Μόνο έτσι κατάφερε να παράσχει αμέσως τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Ο υπάλληλος άρχισε να κάνει επίμονες προσπάθειες για ΚΑΡΠΑ και τεχνητές αναπνοές, παρά την πίεση και την ένταση της στιγμής.

Μετά από αρκετές επαναλήψεις, το παιδί κατάφερε να βγάλει το νερό που είχε καταπιεί, δίνοντας μια πρώτη ελπίδα στους παρευρισκόμενους.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή εμφανίστηκαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που περιπολούσαν στην περιοχή. Καταλαβαίνοντας ότι δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο, πήραν το νήπιο στα χέρια τους και έφυγαν για το νοσοκομείο Παίδων.

Αυτή τη στιγμή το κοριτσάκι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή του 26χρονου πατέρα του παιδιού και της 23χρονης μητέρας, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.