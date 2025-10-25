Μενού

Πανιώνιος - Άρης 73-90: Κιτρινόμαυρο ξέσπασμα και 1η νίκη στο πρωτάθλημα

Ο Άρης πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα και «βύθισε» τον Πανιώνιο.

Πανιώνιος - Άρης
Πανιώνιος - Άρης | Eurokinissi
Πανιώνιος και Άρης συναντήθηκαν στο κλειστό της Γλυφάδας, με σκοπό την πρώτη τους νίκη στη φετινή Stoiximan GBL, την οποία τελικά πέτυχαν οι Θεσσαλονικείς με ένα τρομερό ξέσπασμα στο δεύτερο μέρος για το 73-90.

Σε ένα παιχνίδι που αμφότερες οι ομάδες πορεύτηκαν με υπηρεσιακούς προπονητές, ο Διονύσης Αγγέλου ήταν αυτός που πήρε τη μάχη. Με τους Μήτρου Λονγκ, Μπράις Τζόουνς και Ρόνι Χάρελ πρωταγωνιστές, ο Άρης έκανε πολύ εύκολη τη ζωή του στο δεύτερο μέρος και ξεκόλλησε από το μηδέν της κατάταξης. Σκόραρε 13 πόντους ο Μπριν Φορμπς, ένας παίκτης από τον οποίο ο Άρης περιμένει πολλά. Το πάλεψαν για τους ηττημένους οι Τσαλμπούρης και Λούντζης.

Τα δεκάλεπτα: 13-20, 34-38, 54-63, 73-90

