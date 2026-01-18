Πανιώνιος - Ελλάς Σύρου: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Την επιστροφή στις νίκες αναζητά ο Πανιώνιος μία στροφή πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου στη Super League 2. Η αναμέτρηση Πανιώνιος - Ελλάς Σύρου κάνει σέντρα στις 15:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι Action 24.

Ο Πανιώνιος την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε στο μεγάλο ντέρμπι από την Καλαμάτα και πλέον απέχει πέντε βαθμούς από τη «Μαύρη Θύελλα» που είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Από την πλευρά της η ομάδα της Σύρου προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη στην έδρα του Αιγάλεω.