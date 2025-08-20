Πανιώνιος - Ηρακλής: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Συνέχεια σήμερα στον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας με την αναμέτρηση Πανιώνιος - Ηρακλής να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα. Ο αγώνα της Νέας Σμύρνης θα αρχίσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sports 1.

Οι αγώνες είναι νοκ άουτ και στη League Phase του Κυπελλου θα συμμετάσχουν οι 12 ομάδες που πέρασαν από την προκριματική φάση και οι 8 πρώτες της Super League 1 2024-25.

Με τη συμμετοχή των παραπάνω ομάδων θα δημιουργηθεί ο πίνακας κατάταξης της League Phase, ανάλογα με τη βαθμολογική θέση των ομάδων στην SL1 και SL2 2024-25. Με βάση αυτόν τον πίνακα θα δημιουργηθούν 5 γκρουπ δυναμικότητας, σε κάθε ένα από τα οποία θα συμμετάσχουν 4 ομάδες.

Το πρόγραμμα του προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας

Δευτέρα 18/8

Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός 1-2

Μακεδονικός - Λεβαδειακός 1-2

Τρίτη 19/8

ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος 0-4

Αναγέννηση Καρδίτσας - Κηφισιά 1-1 (2-3 πεν.)

Καβάλα - Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 πεν.)

Καλαμάτα - ΑΕΛ Novibet 1-2

Αιγάλεω - Παναργειακός 1-1 (6-5 πεν.)

Τετάρτη 20/8

Πανιώνιος - Ηρακλής 17:00

Ελλάς Σύρου - Νέστος Χρυσούπολης 17:00

Καμπανιακός - Athens Kallithea 17:00

Χανιά - Μαρκό 17:00