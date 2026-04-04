Πανιώνιος - Ηρακλής: Τι ώρα παίζουν σήμερα  -Το κανάλι του αγώνα

Με την... πλάτη στον τοίχο, ο Πανιώνιος αναζητά μόνο τη νίκη φιλοξενώντας τον Ηρακλή στο άδειο λόγω τιμωρίας κλειστό της Γλυφάδας. Η αναμέτρηση Πανιώνιος - Ηρακλής κάνει τζάμπολ στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ERTSPORTS 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Για τον Πανιώνιο ο Μάρτιος πέρασε χωρίς να κάνει νίκη και οι τέσσερις διαδοχικές ήττες τον οδήγησαν ξανά στην τελευταία θέση, να συγκατοικεί με το Μαρούσι, με πέντε νίκες αλλά ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο έτσι κι αλλιώς, χαμηλός μέσος όρος πόντων από επιθετικά ριμπάουντ μέχρι την 20ή αγωνιστική (7,88) περιορίστηκε στους 3,33 στα τρία τελευταία παιχνίδια των «κυανέρυθρων» αφού είχαν συνολικά 10 στα ματς με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Καρδίτσα.

Η εντός έδρας ήττα από το Μαρούσι ήταν για τον Ηρακλή η τρίτη συνεχόμενη στην οποία υποχρεώθηκε στο Πρωτάθλημα και η πέμπτη στα έξι τελευταία παιχνίδια του. Στο δίμηνο Φεβρουάριος-Μάρτιος δηλαδή σημείωσε μόνο μία νίκη και αυτή ήταν η επί του Παναθηναϊκού. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στο σερί των τριών ηττών τους, οι «κυανόλευκοι» είχαν τον ίδιο αριθμό προσπαθειών για τρίποντο (34) με τη διαφορά όμως ότι ευστόχησαν από 12 φορές στα ματς με Κολοσσό, ΑΕΚ και μόλις επτά σε εκείνο με το Μαρούσι.

Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 4 Απριλίου

Περιστέρι - Κολοσσός 16:00

Άρης - ΑΕΚ 16:00

Πανιώνιος - Ηρακλής 1600

Προμηθέας - Παναθηναϊκός 18:15

ΠΑΟΚ - Καρδίτσα 18:15

Κυριακή 5 Απριλίου

Ολυμπιακός - Μύκονος 13:00

Η κατάταξη της GBL

1. Ολυμπιακός 21-0

2. Παναθηναϊκός 17-5

3. ΑΕΚ 15-6

4. ΠΑΟΚ 13-7

5. Άρης 12-7

6. Περιστέρι 12-9

7. Μύκονος 8-13

8. Ηρακλής 8-13

-----------------------

9. Κολοσσός 7-14

10. Προμηθέας 7-14

11. Καρδίτσα 6-15

12. Πανιώνιος 5-16

-----------------------

13. Μαρούσι 5-17

