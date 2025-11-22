Πανιώνιος - Καρδίτσα 107-105: Ματσάρα και πρώτη νίκη για τον Πανιώνιο

Πανιώνιος - Καρδίτσα 107-105: Την πρώτη του φετινή νίκη στη Stoiximan GBL πανηγύρισε ο Πανιώνιος και μάλιστα στη 2η παράταση καθώς επιβλήθηκε με 107-105 της Καρδίτσας. Οι «κυανέρυθροι» έφτασαν στη μεγάλη νίκη, μετά από ένα παιχνίδι διαφήμιση, χάρη στα δύο τρίποντα των Τσαλμπούρη και Γκίκα στο φινάλε της δεύτερης παράτασης, αλλά και της καλής άμυνας στην τελευταία κατοχή που οδήγησε σε άστοχο τρίποντο τον Μπράντον Τζέφερσον.

Πλέον οι «κυανέρυθροι» βρίσκονται στο 1-7 ενώ η θεσσαλική ομάδα υποχώρησε στο 3-4 έχοντας τέσσερις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια μακριά από την Καρδίτσα.

Τα δεκάλεπτα: 26-29, 51-46, 70-59, 84-84, 96-96, 107-105.

