Πανιώνιος - Καρδίτσα LIVE για την 8η αγωνιστική στο μπάσκετ

Με την αναμέτρηση στη Γλυφάδα του Πανιωνίου με την Καρδίτσα συνεχίζεται η 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Πανιώνιος - ΚαρδίτσαLIVE στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Πανιώνιος - Καρδίτσα Live Streaming

Πανιώνιος - Καρδίτσα LIVE

Μετά από επτά αγωνιστικές ο Πανιώνιος παραμένει δίχως νίκη, με τελευταία ήττα του αυτή του εκτός έδρας αγώνα με τη Μύκονο. Αυτό το 0-7 είναι ρεκόρ που εμφανίζει για δεύτερη φορά στην ιστορία του στη Stoiximan GBL μετά από εκείνη της περιόδου 2017-18 όταν σημείωσε την πρώτη νίκη του στην 9η αγωνιστική αλλά κατάφερε να αποφύγει τον υποβιβασμό μέσα από την ισοβαθμία με τον Κόροιβο στις επτά νίκες σε 26 παιχνίδια.

Η Καρδίτσα επιβλήθηκε το περασμένο Σάββατου Περιστερίου και ανέβηκε στο 3-3. Είναι αήττητη εντός έδρας (3-0) αλλά χωρίς νίκη μακριά από το γήπεδο της (0-3), παίζοντας ωστόσο απέναντι στην ΑΕΚ, τον Προμηθέα Πάτρας και τον Ολυμπιακό. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν πήρε διαφορά μεγαλύτερη των τριών πόντων.