Πανιώνιος - Ολυμπιακός LIVE για την 21η αγωνιστική στο μπάσκετ

Στην έδρα του Πανιωνίου δοκιμάζεται ο πρωτοπόρος και αήττητος Ολυμπιακός, για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Πανιώνιος - Ολυμπιακός LIVE στις 13:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο Πανιώνιος προέρχεται από την ήττα στο Περιστέρι, ωστόσο μετράει τρεις νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια του και δύο από αυτές ως γηπεδούχος. Έχει πλέον ρεκόρ 3-5 ως γηπεδούχος ενώ μόνο μία φορά στην ιστορία του στη Stoiximan GBL είχε λιγότερες από τέσσερις, εντός έδρας νίκες στην κανονική περίοδο. Ήταν στην περίοδο 2014-15 στην οποία περιορίστηκε στο 2-11.

Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει πια στο 19-0 και με τα σημερινά δεδομένα, του αρκούν δύο νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια του για να «κλειδώσει» την πρωτιά της κανονικής περιόδου. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν 9/9 εκτός έδρας και έχουν φτάσει τις 12 συνεχόμενες νίκες κανονικής περιόδου μακριά από το ΣΕΦ, αγνοώντας την ήττα από τις 20 Ιανουαρίου 2025 (Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 78-72).

GBL: Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

Μαρούσι - Περιστέρι 61-84

Μύκονος - Προμηθέας 89-99

ΠΑΟΚ - Άρης (Αναβλ.)

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κολοσσός - Ηρακλής 12:45

Πανιώνιος - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 16:00

Η βαθμολογία στο μπάσκετ

1. Ολυμπιακός 19-0

2. Παναθηναϊκός 15-4

3. ΑΕΚ 14-4

4. ΠΑΟΚ 11-6

5. Άρης 10-7

6. Περιστέρι 10-9

7. Ηρακλής 8-10

8. Προμηθέας 7-12

--------------------------

9. Μύκονος 7-12

10. Πανιώνιος 5-13

11. Κολοσσός 5-13

12. Καρδίτσα 5-14

--------------------------

13. Μαρούσι 4-16

