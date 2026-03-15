Πανιώνιος - Ολυμπιακός LIVE για την 21η αγωνιστική στο μπάσκετ

Στην έδρα του Πανιωνίου δοκιμάζεται ο πρωτοπόρος και αήττητος Ολυμπιακός, για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Πανιώνιος - Ολυμπιακός LIVE στις 13:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Πανιώνιος - Ολυμπιακός LIVE
Ο Πανιώνιος προέρχεται από την ήττα στο Περιστέρι, ωστόσο μετράει τρεις νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια του και δύο από αυτές ως γηπεδούχος. Έχει πλέον ρεκόρ 3-5 ως γηπεδούχος ενώ μόνο μία φορά στην ιστορία του στη Stoiximan GBL είχε λιγότερες από τέσσερις, εντός έδρας νίκες στην κανονική περίοδο. Ήταν στην περίοδο 2014-15 στην οποία περιορίστηκε στο 2-11.
Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει πια στο 19-0 και με τα σημερινά δεδομένα, του αρκούν δύο νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια του για να «κλειδώσει» την πρωτιά της κανονικής περιόδου. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν 9/9 εκτός έδρας και έχουν φτάσει τις 12 συνεχόμενες νίκες κανονικής περιόδου μακριά από το ΣΕΦ, αγνοώντας την ήττα από τις 20 Ιανουαρίου 2025 (Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 78-72).
GBL: Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής
Σάββατο 14 Μαρτίου
Μαρούσι - Περιστέρι 61-84
Μύκονος - Προμηθέας 89-99
ΠΑΟΚ - Άρης (Αναβλ.)
Κυριακή 15 Μαρτίου
Κολοσσός - Ηρακλής 12:45
Πανιώνιος - Ολυμπιακός 13:00
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 16:00
Η βαθμολογία στο μπάσκετ
1. Ολυμπιακός 19-0
2. Παναθηναϊκός 15-4
3. ΑΕΚ 14-4
4. ΠΑΟΚ 11-6
5. Άρης 10-7
6. Περιστέρι 10-9
7. Ηρακλής 8-10
8. Προμηθέας 7-12
--------------------------
9. Μύκονος 7-12
10. Πανιώνιος 5-13
11. Κολοσσός 5-13
12. Καρδίτσα 5-14
--------------------------
13. Μαρούσι 4-16
