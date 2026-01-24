Πανιώνιος - ΠΑΟΚ LIVE το παιχνίδι για το πρωτάθλημα μπάσκετ

Στο κλειστό της Γλυφάδας ο φορμαρισμένος Πανιώνιος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Πανιώνιος - ΠΑΟΚ LIVE στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Live streaming

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ LIVE

Από μικρά αλλά διαφορετικά σερί προέρχονται οι δύο ομάδες αφού ο μεν Πανιώνιος κέρδισε, ο δε ΠΑΟΚ έχασε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια του στη Stoiximan GBL. Υπό τις οδηγίες λοιπόν του Νέναντ Μάρκοβιτς οι «κυανέρυθροι» έκαναν το 2/2 κόντρα στον Κολοσσό εντός και τον Προμηθέα Πάτρας. Με αυτές τις επιτυχίες, ξεκόλλησε από τη μία νίκη στην οποία βρισκόταν στο τέλος του πρώτου γύρου, όχι όμως και από την τελευταία θέση της βαθμολογίας την οποία μοιράζεται πια με το Μαρούσι.

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Προμηθέας - Άρης 16:00

Μύκονος - Ηρακλής 16:00

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 18:15

Περιστέρι - Καρδίτσα 18:15

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Κολοσσός - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Μαρούσι 16:00

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 28 β.

2. Παναθηναϊκός 27

3. ΑΕΚ 24

4. ΠΑΟΚ 22*

5. Προμηθέας 20

6. Μύκονος 20

7. Άρης 19*

8. Ηρακλής 19*

-------------------------

9. Καρδίτσα 18

10. Περιστέρι 18*

11. Κολοσσός 18

12. Μαρούσι 17

13. Πανιώνιος 17

* Με παιχνίδι λιγότερο