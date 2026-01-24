Πανιώνιος - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στη Γλυφάδα συνεχίζεται σήμερα η 16η αγωνιστικής στη Stoiximan GBL, εκεί που ο Πανιώνιος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι κρίσιμο για παραμονή και τετράδα. Η αναμέτρηση Πανιώνιος - ΠΑΟΚ κάνει τζάμπολ στις 18:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι ΕΡΤ2 Σπορ.

Από μικρά αλλά διαφορετικά σερί προέρχονται οι δύο ομάδες αφού ο μεν Πανιώνιος κέρδισε, ο δε ΠΑΟΚ έχασε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια του στη Stoiximan GBL. Υπό τις οδηγίες λοιπόν του Νέναντ Μάρκοβιτς οι «κυανέρυθροι» έκαναν το 2/2 κόντρα στον Κολοσσό εντός και τον Προμηθέα Πάτρας. Με αυτές τις επιτυχίες, ξεκόλλησε από τη μία νίκη στην οποία βρισκόταν στο τέλος του πρώτου γύρου, όχι όμως και από την τελευταία θέση της βαθμολογίας την οποία μοιράζεται πια με το Μαρούσι.

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Προμηθέας - Άρης 16:00

Μύκονος - Ηρακλής 16:00

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 18:15

Περιστέρι - Καρδίτσα 18:15

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Κολοσσός - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Μαρούσι 16:00

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 28 β.

2. Παναθηναϊκός 27

3. ΑΕΚ 24

4. ΠΑΟΚ 22*

5. Προμηθέας 20

6. Μύκονος 20

7. Άρης 19*

8. Ηρακλής 19*

-------------------------

9. Καρδίτσα 18

10. Περιστέρι 18*

11. Κολοσσός 18

12. Μαρούσι 17

13. Πανιώνιος 17

* Με παιχνίδι λιγότερο