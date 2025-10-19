Πανιώνιος: «Συμφωνήσαμε με τον Ποτζέκο αλλά έκανε πίσω»

Στην αποκάλυψη πως ο Πανιώνιος έδωσε τα χέρια, συμφώνησε με τον Τζανμάρκο Ποτζέκο, αλλά την τελευταία στιγμή ο Ιταλός κόουτς έκανε πίσω προχώρησε ο πρόεδρος της «κυανέρυθρης» ΚΑΕ, Θεόδωρος Μικρόπουλος.

Ο Πανιώνιος βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή έπειτα από τη λύση της συνεργασίας με τον Λούκα Παβίτσεβιτς, με το όνομα του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού της Ιταλίας, Τζανμάρκο Ποτζέκο να είναι πρώτο στη λίστα. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας μπάσκετ του Πανιωνίου, ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τον Ιταλό, μετά από το τέλος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, και δεν έκρυψε το γεγονός πως είχε υπάρξει συμφωνία.

«Θα πρέπει να ρωτήσετε την άλλη πλευρά γιατί δεν προχώρησε. Είχαμε συμφωνήσει αλλά υπαναχώρησε» είπε μεταξύ άλλων στην κάμερα της ΕΡΤ2 Σπορ επιβεβαιώνοντας τις επαφές, αλλά και το ότι ο Ποτζέκο δεν θα κάτσει στον πάγκο της ομάδας του.

Απέναντι στον Ολυμπιακό, κοουτσάρισε ο Κρις Χουγκάζ με τον Νίκο Καραγιάννη, αλλά αναμένεται εντός της εβδομάδας να υπάρξει συμφωνία με νέο -ξένο- προπονητή, ενώ θα γίνουν και δύο αλλαγές ή προσθήκες στο ρόστερ.