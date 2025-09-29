Το πανόραμα της 5ης αγωνιστικής της Super League: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Το παιχνίδι του Ατρόμητου με την ΑΕΛ ήταν το ματς που έκλεισε την 5η αγωνιστική της Super League. Καμία από τις δύο ομάδες, μετά το 1-1 δεν κατάφερε να βελτιώσει πολύ τη θέση της, αλλά οι Θεσσαλοί βγαίνουν σαφώς κερδισμένοι, αφού έμειναν όρθιοι, ενώ έπαιζαν αρκετή ώρα με παίκτη λιγότερο.

Ολυμπιακός και ΑΕΚ είναι οι κερδισμένες ομάδες της 5ης αγωνιστικής, με τις νίκες που πέτυχαν κόντρα σε Λεβαδειακό και Βόλο, αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν είχε περιθώρια για νέες απώλειες, νίκησε στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό και ανέβηκε στη βαθμολογία. Ο ΠΑΟΚ με την ισοπαλία στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα έχασε έδαφος κι έπεσε πλέον στην τρίτη θέση.

Ο Άρης πέταξε κι αυτός δύο βαθμούς με τον Πανσερραϊκό, διαφορετικά θα μπορούσε να είναι μόνος του στην τρίτη θέση.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3-2

Άρης - Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Βόλος 1-0

ΟΦΗ - Κηφισιά 1-3

Asteras Aktor - ΠΑΟΚ 3-3

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 1-2

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 1-1

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 13-3 13

2. ΑΕΚ 6-1 13

3. ΠΑΟΚ 7-4 11

4. Άρης 6-4 10

5. Λεβαδειακός 10-7 7

6. Κηφισιά 9-8 7

7. Βόλος 4-7 6

8. Παναθηναϊκός 6-6 5

9. Ατρόμητος 5-5 5

10. Παναιτωλικός 4-6 4

11. ΑΕΛ Novibet 5-6 4

12. ΟΦΗ 3-9 3

13. Asteras Aktor 6-10 2

14. Πανσερραϊκός 2-10 2

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Η 6η αγωνιστική

Σάββατο 04 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός - Asteras Aktor 18:00

ΟΦΗ - Άρης 18:30

ΑΕΛ Novibet - Βόλος 20:30

Κυριακή 05 Οκτωβρίου

Κηφισιά - ΑΕΚ 18:00

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 18:00

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 20:30

Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 21:30