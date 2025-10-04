Μενού

Το πανόραμα της 6ης αγωνιστικής της Super League: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Η σημερινή (4/10) βραδιά της Super League ανήκε σε ΟΦΗ, Πανσερραϊκό και Βόλο.

Reader symbol
Newsroom
Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης
Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Με το παιχνίδι του Βόλου με τη Λάρισα έκλεισε η πρώτη μέρα της 6ης αγωνιστικής της Super League, ενώ νίκες πήραν αντίστοιχα ο ΟΦΗ, και με το παραπάνω, απέναντι στον Άρη, αλλά και ο Πανσερραϊκός κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Ο καταιγιστικός Βόλος ήταν το απόλυτο αφεντικό στο ντέρμπι της Θεσσαλίας καθώς... σκόρπισε την AEΛ Novibet στην έδρα της με 5-2.

Ο ΟΦΗ στην Τρίπολη νίκησε τον Άρη με 3-0 και βελτίωσε τη θέση του μετά την ήττα από την Κηφισιά. Ο Πανσερραϊκός πήρε το πρώτο του τρίποντο κι άφησε τελευταίο τον Αστέρα Aktor.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

ΠανσερραϊκόςImage removed. - Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΟΦΗ - Άρης 3-0

ΑΕΛ - Βόλος 2-5

Το πρόγραμμα την Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 18:00

Κηφισιά - ΑΕΚ 18:00

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 20:30

Παναθηναϊκός - Ατρόμητος Αθηνών 21:30

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 13
  2. ΑΕΚ 13
  3. ΠΑΟΚ 11
  4. Άρης 10
  5. Βόλος 9
  6. Λεβαδειακός 7
  7. Κηφισιά 7
  8. ΟΦΗ 6
  9. Παναθηναϊκός 5
  10. Ατρόμητος 5
  11. Πανσερραϊκός 5
  12. Παναιτωλικός 4
  13. ΑΕΛ Novibet 4
  14. Asteras Aktor 2

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ