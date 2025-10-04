Το πανόραμα της 6ης αγωνιστικής της Super League: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Με το παιχνίδι του Βόλου με τη Λάρισα έκλεισε η πρώτη μέρα της 6ης αγωνιστικής της Super League, ενώ νίκες πήραν αντίστοιχα ο ΟΦΗ, και με το παραπάνω, απέναντι στον Άρη, αλλά και ο Πανσερραϊκός κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.
Ο καταιγιστικός Βόλος ήταν το απόλυτο αφεντικό στο ντέρμπι της Θεσσαλίας καθώς... σκόρπισε την AEΛ Novibet στην έδρα της με 5-2.
Ο ΟΦΗ στην Τρίπολη νίκησε τον Άρη με 3-0 και βελτίωσε τη θέση του μετά την ήττα από την Κηφισιά. Ο Πανσερραϊκός πήρε το πρώτο του τρίποντο κι άφησε τελευταίο τον Αστέρα Aktor.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-1
ΟΦΗ - Άρης 3-0
ΑΕΛ - Βόλος 2-5
Το πρόγραμμα την Κυριακή 5 Οκτωβρίου
Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 18:00
Κηφισιά - ΑΕΚ 18:00
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 20:30
Παναθηναϊκός - Ατρόμητος Αθηνών 21:30
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 13
- ΑΕΚ 13
- ΠΑΟΚ 11
- Άρης 10
- Βόλος 9
- Λεβαδειακός 7
- Κηφισιά 7
- ΟΦΗ 6
- Παναθηναϊκός 5
- Ατρόμητος 5
- Πανσερραϊκός 5
- Παναιτωλικός 4
- ΑΕΛ Novibet 4
- Asteras Aktor 2
