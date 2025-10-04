Το πανόραμα της 6ης αγωνιστικής της Super League: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Με το παιχνίδι του Βόλου με τη Λάρισα έκλεισε η πρώτη μέρα της 6ης αγωνιστικής της Super League, ενώ νίκες πήραν αντίστοιχα ο ΟΦΗ, και με το παραπάνω, απέναντι στον Άρη, αλλά και ο Πανσερραϊκός κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Ο καταιγιστικός Βόλος ήταν το απόλυτο αφεντικό στο ντέρμπι της Θεσσαλίας καθώς... σκόρπισε την AEΛ Novibet στην έδρα της με 5-2.

Ο ΟΦΗ στην Τρίπολη νίκησε τον Άρη με 3-0 και βελτίωσε τη θέση του μετά την ήττα από την Κηφισιά. Ο Πανσερραϊκός πήρε το πρώτο του τρίποντο κι άφησε τελευταίο τον Αστέρα Aktor.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΟΦΗ - Άρης 3-0

ΑΕΛ - Βόλος 2-5

Το πρόγραμμα την Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 18:00

Κηφισιά - ΑΕΚ 18:00

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 20:30

Παναθηναϊκός - Ατρόμητος Αθηνών 21:30

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 13 ΑΕΚ 13 ΠΑΟΚ 11 Άρης 10 Βόλος 9 Λεβαδειακός 7 Κηφισιά 7 ΟΦΗ 6 Παναθηναϊκός 5 Ατρόμητος 5 Πανσερραϊκός 5 Παναιτωλικός 4 ΑΕΛ Novibet 4 Asteras Aktor 2