Το πανόραμα της δεύτερης αγωνιστικής της SuperLeague: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Πολλές και δυναμικές οι πρεμιέρες σήμερα για τη δεύτερη αγωνιστική της SuperLeague, με τον Ολυμπιακό, τον Παναιτωλικό, τον ΟΦΗ και τη Λάρισα να σημειώνουν νίκες.

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε εναντίον του αξιόμαχου Βόλου, αλλά νίκησε 2-0 με υπέροχο τακουνάκι του Τσικίνιο στο 77' από σέντρα του Στρεφέτσα και ασίστ με τακουνάκι του Πορτογάλου στον Ρέτσο

Ο ανώτερος ΟΦΗ στο πρώτο του παιχνίδι για τη Stoiximan Super League της σεζόν 2025-26, επικράτησε του Πανσερραϊκού, εκτός έδρας με 1-0.

2η Αγωνιστική

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου:

Βόλος - Ολυμπιακός 0-2

Πανσερραϊκός - ΟΦΗ 0-1

Άρης - Παναιτωλικός 0-2

ΑΕΛ - Κηφισιά 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 6 ΑΕΚ 3 Ατρόμητος 3 Λεβαδειακός 3 ΟΦΗ 3 ΠΑΟΚ 3 Παναιτωλικός 3 Άρης 3 Παναθηναϊκός 0 ΑΕ Κηφισιάς 0 ΑΕΛ 0 Αστέρας AKTOR 0 Πανσερραϊκός 0 Βόλος ΝΠΣ 0

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Κυριακή 31 Αυγούστου

ΑΕΚ-Αστέρας AKTOR (20:00)

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (21:00)

Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός (22:00)