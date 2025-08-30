Το πανόραμα της δεύτερης αγωνιστικής της SuperLeague: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Πολλές και δυναμικές οι πρεμιέρες σήμερα για τη δεύτερη αγωνιστική της SuperLeague, με τον Ολυμπιακό, τον Παναιτωλικό, τον ΟΦΗ και τη Λάρισα να σημειώνουν νίκες.
Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε εναντίον του αξιόμαχου Βόλου, αλλά νίκησε 2-0 με υπέροχο τακουνάκι του Τσικίνιο στο 77' από σέντρα του Στρεφέτσα και ασίστ με τακουνάκι του Πορτογάλου στον Ρέτσο
Ο ανώτερος ΟΦΗ στο πρώτο του παιχνίδι για τη Stoiximan Super League της σεζόν 2025-26, επικράτησε του Πανσερραϊκού, εκτός έδρας με 1-0.
2η Αγωνιστική
Τα αποτελέσματα του Σαββάτου:
Βόλος - Ολυμπιακός 0-2
Πανσερραϊκός - ΟΦΗ 0-1
Άρης - Παναιτωλικός 0-2
ΑΕΛ - Κηφισιά 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Ολυμπιακός 6
- ΑΕΚ 3
- Ατρόμητος 3
- Λεβαδειακός 3
- ΟΦΗ 3
- ΠΑΟΚ 3
- Παναιτωλικός 3
- Άρης 3
- Παναθηναϊκός 0
- ΑΕ Κηφισιάς 0
- ΑΕΛ 0
- Αστέρας AKTOR 0
- Πανσερραϊκός 0
- Βόλος ΝΠΣ 0
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Κυριακή 31 Αυγούστου
- ΑΕΚ-Αστέρας AKTOR (20:00)
- ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (21:00)
- Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός (22:00)
