Το πανόραμα της δεύτερης αγωνιστικής της SuperLeague: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Η 2η αγωνιστική της SuperLeague ξεκίνησε σήμερα (30/08) με δυνατά ματς.

Βόλος - ΟΣΦΠ
Βόλος - ΟΣΦΠ | Eurokinissi
Πολλές και δυναμικές οι πρεμιέρες σήμερα για τη δεύτερη αγωνιστική της SuperLeague, με τον Ολυμπιακό, τον Παναιτωλικό, τον ΟΦΗ και τη Λάρισα να σημειώνουν νίκες.

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε εναντίον του αξιόμαχου Βόλου, αλλά νίκησε 2-0 με υπέροχο τακουνάκι του Τσικίνιο στο 77' από σέντρα του Στρεφέτσα και ασίστ με τακουνάκι του Πορτογάλου στον Ρέτσο

Ο ανώτερος ΟΦΗ στο πρώτο του παιχνίδι για τη Stoiximan Super League της σεζόν 2025-26, επικράτησε του Πανσερραϊκού, εκτός έδρας με 1-0. 

2η Αγωνιστική

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου:

Βόλος - Ολυμπιακός 0-2

Πανσερραϊκός - ΟΦΗ 0-1

Άρης - Παναιτωλικός 0-2

ΑΕΛ - Κηφισιά 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ολυμπιακός 6
  2. ΑΕΚ 3
  3. Ατρόμητος 3
  4. Λεβαδειακός 3
  5. ΟΦΗ 3
  6. ΠΑΟΚ 3
  7. Παναιτωλικός 3
  8. Άρης 3
  9. Παναθηναϊκός 0
  10. ΑΕ Κηφισιάς 0
  11. ΑΕΛ 0
  12. Αστέρας AKTOR 0
  13. Πανσερραϊκός 0
  14. Βόλος ΝΠΣ 0

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής 

Κυριακή 31 Αυγούστου

  • ΑΕΚ-Αστέρας AKTOR (20:00)
  • ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (21:00)
  • Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός (22:00)

