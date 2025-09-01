Το πανόραμα της δεύτερης αγωνιστικής της SuperLeague: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Οι μεγάλες ομάδες είχαν την τιμητική τους σήμερα (31/8) για την δεύτερη αγωνιστική της SuperLeague, με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να σημειώνουν νίκες και τον Παναθηναϊκό να «σκοντάφτει» λίγο πριν την εκπνοή.

Ένα γκολ του Δημήτρη Πέλκα στο 73ο λεπτό έλυσε το γόρδιο δεσμό για τον ΠΑΟΚ και γλίτωσε τους «ασπρόμαυρους» από την πρώτη γκέλα. Ο Ατρόμητος έμεινε εντωμεταξύ με δέκα παίκτες από το 45’, λόγω της αποβολής Μπακού.

Ο Πιερό βρήκε δίχτυα μετά από έξι μήνες και η ΑΕΚ με το γκολ του Αϊτινού φορ από το 38' έκαμψε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 1-0 την αντίσταση του Αστέρα AKTOR.

2η Αγωνιστική SuperLeague

Τα αποτελέσματα της Κυριακής 31/8:

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-0

ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης 1-0

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 6 ΑΕΚ 6 ΠΑΟΚ 6 Λεβαδειακός 3 Ατρόμητος 3 ΟΦΗ 3 Παναιτωλικός 3 Άρης 3 ΑΕ Κηφισιάς 1 ΑΕΛ 1 Παναθηναϊκός 0 Αστέρας AKTOR 0 Πανσερραϊκός 0 Βόλος ΝΠΣ 0

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ (18:00)

Ατρόμητος Αθηνών - Άρης (18:00)

Κηφισιά - Παναθηναϊκός (18:00)

Λεβαδειακός - ΑΕΚ (18:00)

ΟΦΗ - ΠΑΟ (18:00)

Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός (18:00)

Παναιτωλικός - Βόλος (18:00)