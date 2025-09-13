Το πανόραμα της τρίτης αγωνιστικής της SuperLeague: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Ο Ολυμπιακός, ο Άρης και ο Βόλος είναι οι νικητές της τρίτης αγωνιστικής της SuperLeague σήμερα (13/09).

Ο Άρης πέτυχε σπουδαία ανατροπή απέναντι στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με τελικό σκορ 1-2, στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο των «κιτρινόμαυρων».

Ο Ολυμπιακός, με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, επικράτησε εύκολα με 5-0 του Πανσερραϊκού στο Φάληρο.

3η Αγωνιστική SuperLeague

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου 13/09:

Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 5-0

Ατρόμητος – Άρης 1-2

Παναιτωλικός - Βόλος 1-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 9 ΑΕΚ 6 ΠΑΟΚ 6 Άρης 6 Λεβαδειακός 4 ΟΦΗ 3 Ατρόμητος 3 Παναιτωλικός 3 Βόλος 3 Παναθηναϊκός 1 ΑΕ Κηφισιάς 1 ΑΕΛ 1 Αστέρας AKTOR 0 Πανσερραϊκός 0

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, 2025

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ (18:00)

Κηφισιά - Παναθηναϊκός (18:00)

Λεβαδειακός - ΑΕΚ (20:00)

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ (21:30)