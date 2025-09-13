Το πανόραμα της τρίτης αγωνιστικής της SuperLeague: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Ο Ολυμπιακός, ο Άρης και ο Βόλος είναι οι νικητές της τρίτης αγωνιστικής της SuperLeague σήμερα (13/09).
Ο Άρης πέτυχε σπουδαία ανατροπή απέναντι στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με τελικό σκορ 1-2, στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο των «κιτρινόμαυρων».
Ο Ολυμπιακός, με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, επικράτησε εύκολα με 5-0 του Πανσερραϊκού στο Φάληρο.
3η Αγωνιστική SuperLeague
Τα αποτελέσματα του Σαββάτου 13/09:
Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 5-0
Ατρόμητος – Άρης 1-2
Παναιτωλικός - Βόλος 1-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Ολυμπιακός 9
- ΑΕΚ 6
- ΠΑΟΚ 6
- Άρης 6
- Λεβαδειακός 4
- ΟΦΗ 3
- Ατρόμητος 3
- Παναιτωλικός 3
- Βόλος 3
- Παναθηναϊκός 1
- ΑΕ Κηφισιάς 1
- ΑΕΛ 1
- Αστέρας AKTOR 0
- Πανσερραϊκός 0
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, 2025
Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ (18:00)
Κηφισιά - Παναθηναϊκός (18:00)
Λεβαδειακός - ΑΕΚ (20:00)
ΟΦΗ - ΠΑΟΚ (21:30)
