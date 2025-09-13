Μενού

Το πανόραμα της τρίτης αγωνιστικής της SuperLeague: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των αγώνων της 3ης αγωνιστική της SuperLeague για σήμερα (13/09).

Ο Ολυμπιακός, ο Άρης και ο Βόλος είναι οι νικητές της τρίτης αγωνιστικής της  SuperLeague σήμερα (13/09).

Ο Άρης πέτυχε σπουδαία ανατροπή απέναντι στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με τελικό σκορ 1-2, στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο των «κιτρινόμαυρων».

Ο Ολυμπιακός, με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, επικράτησε εύκολα με 5-0 του Πανσερραϊκού στο Φάληρο.

3η Αγωνιστική SuperLeague

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου 13/09:

Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 5-0

Ατρόμητος –  Άρης 1-2

Παναιτωλικός - Βόλος 1-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ολυμπιακός 9
  2. ΑΕΚ 6
  3. ΠΑΟΚ 6
  4. Άρης 6
  5. Λεβαδειακός 4
  6. ΟΦΗ 3
  7. Ατρόμητος 3
  8. Παναιτωλικός 3
  9. Βόλος 3
  10. Παναθηναϊκός 1
  11. ΑΕ Κηφισιάς 1
  12. ΑΕΛ 1
  13. Αστέρας AKTOR 0
  14. Πανσερραϊκός 0

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής 

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, 2025

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ (18:00)

Κηφισιά - Παναθηναϊκός (18:00)

Λεβαδειακός - ΑΕΚ (20:00)

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ (21:30)

