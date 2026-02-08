Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-4: Πέρασε με «τεσσάρα» από τις Σέρρες

Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-4: Η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά της στις Σέρρες περνώντας με το διπλό (0-4) από την έδρα του Πανσερραϊκού και προσπέρασε στην κορυφή, περιμένοντας αργότερα τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Η Ένωση «πέταξε» το πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο βρήκε τον τρόπο για να φύγει με τους τρεις βαθμούς ξεσπώντας με τέσσερα γκολ. Στο 55' ο Βάργκα «χτύπησε» ξανά σκοράροντας με το με το κεφάλι, με τον Μαρίν με πέναλτι στο 89' να σφραγίζει τη νίκη.

Ο Γκρούγιτς στο 91' με το που πέρασε στο παιχνίδι ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3 και ο Βάργκα με δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 95' έγραψε το τελικό 0-4. Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε το παιχνίδι ο Πανσερραϊκός λόγω της αποβολής του Φέλτες, δυναμικό παρών από 5.000 και πλέον οπαδούς της Ένωσης στις εξέδρες.

