Πανσερραϊκός - ΑΕΚ LIVE από τις Σέρρες για το πρωτάθλημα

Με την αναμέτρηση του Πανσερραϊκού με την ΑΕΚ συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστική στη Super League. Πανσερραϊκός - ΑΕΚ LIVE στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο Πανσερραϊκός έχει κρατήσει το αήττητό του στις δύο τελευταίες φορές που υποδέχθηκε την ΑΕΚ. Τα «Λιοντάρια», μετά την επιστροφή τους στη Super League το 2023-24, έκαναν ένα σερί με τρία διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα απέναντι στους «κιτρινόμαυρους», αφού στις 26 Αυγούστου 2023 αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια και στις 21 Δεκεμβρίου 2023, για τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, σημειώθηκε πάλι ισοπαλία 2-2 στις Σέρρες.

Κατά την επόμενη σεζόν (2024-25), ο Πανσερραϊκός επικράτησε με 1-0 στις Σέρρες και ακολούθησαν δύο νίκες της ΑΕΚ στην έδρα της: στον περσινό δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος με 5-0 και αυτή τη σεζόν με 2-0.

Συνολικά έχουν βρεθεί για το πρωτάθλημα 26 φορές με γηπεδούχο τον Πανσερραϊκό και από τις πρώτες αναμετρήσεις τους, η ομάδα των Σερρών είχε χτίσει μια παράδοση στην οποία δεν είχε ήττα στα πέντε πρώτα της ως γηπεδούχος, ενώ στα πρώτα έντεκα είχε μόλις δύο ήττες.