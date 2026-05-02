Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet 1-1: Φινάλε - «φωτιά» με τον Καρέλη να σώζει το ματς για τους Σερραίους στο 99'

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στις Σέρρες. Ο Πανσερραϊκός και η ΑΕΛ Novibet πέτυχαν από ένα γκολ και πήραν από έναν βαθμό με τα «λιοντάρια» να φτάνουν τους 28 και τους Θεσσαλούς τους 25. Πολλά τα παράπονα των φιλοξενούμενων από τον Φωτιά με τον διαιτητή να καλείται από τον VARίστα να δίνει το πέναλτι που έδωσε στις καθυστερήσεις και να μην αλλάζει απόφαση.

Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, ο Ζεράρ Σαραγόσα ξεκίνησε τον Πανσερραϊκό με 3-4-1-2 και τον Τιναλίνι κάτω από τα δοκάρια, τους Κάλινιν, Γκελασβίλι και Φέλτες στα στόπερ, με τον Τσαούση όλη την αριστερή πλευρά κλαι τον Λύρατζη όλη την δεξιά. Αμυντικά χαφ ήταν οι Ομεονγκά και Δοϊρανλής με τον Ριέρα μπροστά τους και τους Τεϊσέιρα, Ίβαν στην επίθεση.

Από την πλευρά του ο Τζιανλούκα Φέστα προτίμησε το 4-4-2 για την ΑΕΛ Novibet με τον Βενετικίδη στο τέρμα, τον Μασόν δεξί μπακ, τον Όλαφσον αριστερό και τους Μποατουμπινσικά, Ηλιάδη στα στόπερ. Ο Ναόρ, με τους Πέρες, Σουρλή και Ατανάσοφ ήταν στο κέντρο σε ρόμβο με τους Πασά και Τούπτα στην επίθεση.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο δεν είδαμε και την μεγάλη φάση. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο, είχε περισσότερες τελικές, αλλά κάποια μεγάλη ευκαιρία δεν υπήρξε σε καμία από τις δύο εστίες με το 0-0 να μένει ως το τέλος.

Ουσιαστικά η καλύτερη στιγμή σε όλο αυτό το διάστημα ήταν στο 38' με τον Δοϊρανλή να κάνει το σουτ και τον Ηλιάδη να βάζει την τελευταία στιγμή την κόντρα και να διώχνει σε κόρνερ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έγινε ακόμα πιο γρήγορος στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους με τους φιλοξενούμενους να πιέζουν για να σκοράρουν χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Όλα αυτά μέχρι το 75' όταν ο Τούπτα με εξαιρετικό αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορουν να αντιδράσει Τιναλίνι κάνοντας έτσι το 0-1.

Από εκείνο το σημείο οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να κρατήσουν το πολύτιμο 0-0 και έδειχναν να το κρατούν με τον Φωτιά αρχικά να δείχνει 8 λεπτά καθυστερήσεων. Στο 90+4' οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι με τον διαιτητή της συνάντησης να δίνει την εσχάτη των ποινών για χέρι του Ηλιάδη που φάνηκε πως τον έσπρωξαν.

Ο Παπαδόπουλος κάλεσε τον Φωτιά στο VAR, κάτι που σημαίνει πως είχε αντίθετη άποψη, ωστόσο η αλλαγή δεν άλλαξε με τον Καρέλη να σκοράρει διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 και τους φιλοξενούμενους να μην μπορούν να πιστέψουν πως δόθηκε αυτό το πέναλτι. Το 1-1 έμεινε ως το τέλος με τους Σερραίους να παίρνουν μεγάλο προβάδισμα σωτηρίας.