Πανσερραϊκός - ΑΕΛ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Πανσερραϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΛ σήμερα (18/10) στις Σέρρες για την 8η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Οι Σερραίοι ηττήθηκαν με 2-1 από τον Βόλο την περασμένη αγωνιστική και με 5 βαθμούς σε 7 αγώνες, βρίσκονται στη 12η θέση της βαθμολογίας.
Η ομάδα της Λάρισας έχασε εντός έδρας από τον Ολυμπιακό και βρίσκεται μία θέση πιο κάτω από τον σημερινό της αντίπαλο με μόλις 4 βαθμούς.
Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
- Κηφισιά - Παναιτωλικός 17:00
- Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 19:30
- ΟΦΗ - Ατρόμητος 20:00
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
- Λεβαδειακός - Άρης 17:00
- Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR 17:30
- ΠΑΟΚ - Βόλος 19:30
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ 21:00
