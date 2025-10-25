Μενού

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Πανσερραϊκός εναντίον ΑΕΛ απόψε (26/10) για την 8η αγωνιστική της Superleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Φάση από τον αγώνα Bόλος - Πανσερραϊκός | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ο Πανσερραϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΛ σήμερα (18/10) στις Σέρρες για την 8η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι Σερραίοι ηττήθηκαν με 2-1 από τον Βόλο την περασμένη αγωνιστική και με 5 βαθμούς σε 7 αγώνες, βρίσκονται στη 12η θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα της Λάρισας έχασε εντός έδρας από τον Ολυμπιακό και βρίσκεται μία θέση πιο κάτω από τον σημερινό της αντίπαλο με μόλις 4 βαθμούς.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

  • Κηφισιά - Παναιτωλικός 17:00
  • Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 19:30
  • ΟΦΗ - Ατρόμητος 20:00

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

  • Λεβαδειακός - Άρης 17:00
  • Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR 17:30
  • ΠΑΟΚ - Βόλος 19:30
  • Ολυμπιακός - ΑΕΚ 21:00

