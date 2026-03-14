Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Μπλόκο» στις Σέρρες και ο Άρης σε περιπέτειες για την οκτάδα

Πανσερραϊκός και Άρης έμειναν στο «μηδέν» σ’ ένα παιχνίδι όπου μοιράστηκαν από ένα ημίχρονο και είχαν καλύτερους παίκτες… τους τερματοφύλακές τους.

Για ένα ακόμη παιχνίδι οι «κίτρινοι» είδαν το σοβαρό επιθετικό τους πρόβλημα και παραμένουν δίχως νίκη στους τελευταίους έξι αγώνες καθώς η τελευταία τους ήταν στις 31 Ιανουαρίου.

Είχαν στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, χάθηκαν όμως στο δεύτερο και ειδικά μετά την αποβολή του Τεχέρο. Ο Πανσερραϊκός είχε σπουδαίες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο αλλά ο Γιώργος Αθανασιάδης σταμάτησε όλους τους επιθετικούς του.

