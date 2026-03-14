Πανσερραϊκός - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί τον Άρη στις Σέρρες σήμερα (14/03) για την 25η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Τα «Λιοντάρια» πήραν τεράστια νίκη στην Τρίπολη επί του Αστέρα την περασμένη αγωνιστική και πλέον υπάρχει αισιοδοξία στον σύλλογο για την παραμονή, εφόσον βέβαια κατακτηθεί η νίκη στο αποψινό ματς.

Από την άλλη πλευρά, οι «κίτρινοι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 με τον Ατρόμητο στην έδρα τους και θέλουν τους βαθμούς για καλύτερο πλασάρισμα στις θέσεις 5-8.

Super League: Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ - Ολυμπιακός 17:00

Πανσερραϊκός - Άρης 19:30

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR 20:00

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κηφισιά - Βόλος 16:00

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 18:00

Ατρόμητος - ΑΕΚ 19:30

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 21:00

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 56

2. ΠΑΟΚ 54

3. Ολυμπιακός 54

4. Παναθηναϊκός 44

--------------------------

5. Λεβαδειακός 39

6. ΟΦΗ 29

7. Άρης 29

8. Ατρόμητος 28

--------------------------

9. Βόλος 28

10. Παναιτωλικός 24

11. Κηφισιά 24

12. ΑΕΛ Νovibet 21

13. Αστέρας Τρ. 16

14. Πανσερραϊκός 15