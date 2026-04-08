Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρ.: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Τον Αστέρα Τρίπολης υποδέχεται σήμερα ο Πανσερραϊκός στις Σέρρες για τη 2η αγωνιστική των Playouts της Super League. Η αναμέτρηση Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης κάνει σέντρα στις 17:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Έξι διαδοχικές νίκες έχει ο Πανσερραϊκός απέναντι στον ASTERAS AKTOR εντός και εκτός έδρας, ενώ έχει διατηρήσει το αήττητο του στα οκτώ τελευταία μεταξύ τους, με συγκομιδή επτά νίκες και μια ισοπαλία. Η τελευταία επικράτηση του ASTERAS AKTOR ήταν στις 2 Δεκεμβρίου 2023 με 1-0 στην Τρίπολη. Εκείνη ήταν η τρίτη στην σειρά διαδοχική νίκη για την ομάδα της Αρκαδίας.
Ο Πανσερραϊκός έχει τέσσερις διαδοχικές νίκες εντός έδρας επί της ομάδας της Αρκαδίας, με τις τρεις να είναι με σκορ 2-1 -όπως και η φετινή τους- ενώ υπάρχει και μια με 2-0. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που θα βρεθούν αντιμέτωποι για τη διαδικασία των Playouts, και η προηγούμενη ήταν στις 30 Μαρτίου 2024 με τον Πανσερραϊκό να επικρατεί με 2-0.
Playouts - 2η αγωνιστική
Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου
- ΑΕΛ - Παναιτωλικός 16:00
- Πανσερραϊκός - Αστέρας τρ. 17:00
- Ατρόμητος - Κηφισιά 19:00
Η βαθμολογία των Playouts
9. Ατρόμητος 30
10. Παναιτωλικός 27
11. Κηφισιά 27
12. ΑΕΛ 23
-------------------------
13. Πανσερραϊκός 20
14. Αστέρας Τρ. 20
- Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σήμερα (07/04)
- Ο άνθρωπος που «έδειξε» ο Ανδρέας Παπανδρέου ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη
- Το πέσιμο στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, ο γκρινιάρης γαλάζιος βουλευτής και ο πονοκέφαλος Ανδρουλάκη
- Το παρασκήνιο της εκεχειρίας ΗΠΑ με Ιράν: Η «μυστική» παρέμβαση Χαμενεΐ και ο ανήσυχος Νετανιάχου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.