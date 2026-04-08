Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρ.: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης σήμερα για τη 2η αγωνιστική των Playouts της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης
Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης | EUROKINISSI
Τον Αστέρα Τρίπολης υποδέχεται σήμερα ο Πανσερραϊκός στις Σέρρες για τη 2η αγωνιστική των Playouts της Super League. Η αναμέτρηση Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης κάνει σέντρα στις 17:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Έξι διαδοχικές νίκες έχει ο Πανσερραϊκός απέναντι στον ASTERAS AKTOR εντός και εκτός έδρας, ενώ έχει διατηρήσει το αήττητο του στα οκτώ τελευταία μεταξύ τους, με συγκομιδή επτά νίκες και μια ισοπαλία. Η τελευταία επικράτηση του ASTERAS AKTOR ήταν στις 2 Δεκεμβρίου 2023 με 1-0 στην Τρίπολη. Εκείνη ήταν η τρίτη στην σειρά διαδοχική νίκη για την ομάδα της Αρκαδίας.

Ο Πανσερραϊκός έχει τέσσερις διαδοχικές νίκες εντός έδρας επί της ομάδας της Αρκαδίας, με τις τρεις να είναι με σκορ 2-1 -όπως και η φετινή τους- ενώ υπάρχει και μια με 2-0. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που θα βρεθούν αντιμέτωποι για τη διαδικασία των Playouts, και η προηγούμενη ήταν στις 30 Μαρτίου 2024 με τον Πανσερραϊκό να επικρατεί με 2-0.

Playouts - 2η αγωνιστική

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

  • ΑΕΛ - Παναιτωλικός 16:00
  • Πανσερραϊκός - Αστέρας τρ. 17:00
  • Ατρόμητος - Κηφισιά 19:00

Η βαθμολογία των Playouts

9. Ατρόμητος 30
10. Παναιτωλικός 27
11. Κηφισιά 27
12. ΑΕΛ 23
-------------------------
13. Πανσερραϊκός 20
14. Αστέρας Τρ. 20

