Πανσερραϊκός - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Πανσερραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά σήμερα (17/01) για την 17η αγωνιστική της Super league, με σέντρα στις 15:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 2.

Οι γηπεδούχοι που είναι ουραγοί στη βαθμολογία, ηττήθηκαν με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ την περασμένη αγωνιστική.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΛ και βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η βαθμολογία (16η αγωνιστική)

Ολυμπιακός 39 ΠΑΟΚ 38 ΑΕΚ 38 Λεβαδειακός 31 Βόλος 25 Παναθηναϊκός 25 Άρης 21 Κηφισιά 19 Παναιτωλικός 15 ΟΦΗ 15 Αστέρας AKTOR 13 Ατρόμητος 13 ΑΕΛ Novibet 10 Πανσερραϊκός 5

*Ο Παναθηναϊκός κι ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.

H 17η αγωνιστική

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Πανσερραϊκός – Κηφισιά (3.30μμ)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

ΑΕΛ Novibet –Αρης (5μμ)

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (7μμ)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (9μμ)

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (6μμ)

Βόλος – Ατρόμητος (8μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ