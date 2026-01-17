Μενού

Πανσερραϊκός - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Πανσερραϊκός εναντίον Κηφισιάς σήμερα (17/01) για την 17η αγωνιστική της Super league. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Κηφισιά - Πανσερραϊκός
Στιγμιότυπο από ματς Κηφισιά - Πανσερραϊκός | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Ο Πανσερραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά σήμερα (17/01) για την 17η αγωνιστική της Super league, με σέντρα στις 15:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 2.

Οι γηπεδούχοι που είναι ουραγοί στη βαθμολογία, ηττήθηκαν με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ την περασμένη αγωνιστική.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΛ και βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η βαθμολογία (16η αγωνιστική)

  1. Ολυμπιακός 39
  2. ΠΑΟΚ 38
  3. ΑΕΚ 38
  4. Λεβαδειακός 31
  5. Βόλος 25
  6. Παναθηναϊκός 25
  7. Άρης 21
  8. Κηφισιά 19
  9. Παναιτωλικός 15
  10. ΟΦΗ 15
  11. Αστέρας AKTOR 13
  12. Ατρόμητος 13
  13. ΑΕΛ Novibet 10
  14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Παναθηναϊκός κι ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.

H 17η αγωνιστική 

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

  • Πανσερραϊκός – Κηφισιά (3.30μμ)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

  • ΑΕΛ Novibet –Αρης (5μμ)
  • ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (7μμ)
  • ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (9μμ)

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

  • Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (6μμ)
  • Βόλος – Ατρόμητος (8μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ