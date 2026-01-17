Πανσερραϊκός - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Πανσερραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά σήμερα (17/01) για την 17η αγωνιστική της Super league, με σέντρα στις 15:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 2.
Οι γηπεδούχοι που είναι ουραγοί στη βαθμολογία, ηττήθηκαν με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ την περασμένη αγωνιστική.
Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΛ και βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Η βαθμολογία (16η αγωνιστική)
- Ολυμπιακός 39
- ΠΑΟΚ 38
- ΑΕΚ 38
- Λεβαδειακός 31
- Βόλος 25
- Παναθηναϊκός 25
- Άρης 21
- Κηφισιά 19
- Παναιτωλικός 15
- ΟΦΗ 15
- Αστέρας AKTOR 13
- Ατρόμητος 13
- ΑΕΛ Novibet 10
- Πανσερραϊκός 5
*Ο Παναθηναϊκός κι ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.
H 17η αγωνιστική
Σάββατο 17 Ιανουαρίου
- Πανσερραϊκός – Κηφισιά (3.30μμ)
Κυριακή 18 Ιανουαρίου
- ΑΕΛ Novibet –Αρης (5μμ)
- ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (7μμ)
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (9μμ)
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
- Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (6μμ)
- Βόλος – Ατρόμητος (8μμ)
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ
