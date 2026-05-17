Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Το μεσημέρι της Κυριακής θα διεξαχθεί ο αγώνας του Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό που αναβλήθηκε χθες λόγω της σφοδρής χαλαζόπτωσης και ακαταλληλότητας του γηπέδου των Σερρών. Η αναμέτρηση Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός κάνει σέντρα στις 15:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Η ΑΕΛ υποβιβάστηκε μετά από τα χθεσινά παιχνίδια ενώ σήμερα είναι πολύ πιθανό να μάθουμε και την ομάδα που θα την ακολουθήσει. Όπως σημειώνει το Gazzetta αν ο Πανσερραϊκός δεν νικήσει τον Παναιτωλικό, θα σημάνει τον μαθηματικό του υποβιβασμό και την οριστική παραμονή του Αστέρα Τρίπολης.

Σε διαφορετική περίπτωση όλα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική (21/5) των πλέι άουτ, όπου Πανσερραϊκός και Αστέρας Τρίπολης θα παίζουν εκτός έδρας με στόχο την παραμονή τους.

Η βαθμολογία των πλέι άουτ

9. Ατρόμητος 43

10.Κηφισιά 38

11. Παναιτωλικός 35*

12. Αστέρας Τρ. 33

------------------------------

13. ΑΕΛ 30

14. Πανσερραϊκός 28*

*Με ματς λιγότερο.