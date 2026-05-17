Μενού

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός σήμερα Κυριακή, 17 Μαΐου, σε εξ αναβολής ματς για τα πλέι άουτ της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Κηφισιά - Πανεσερραϊκός
Κηφισιά - Πανεσερραϊκός | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Το μεσημέρι της Κυριακής θα διεξαχθεί ο αγώνας του Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό που αναβλήθηκε χθες λόγω της σφοδρής χαλαζόπτωσης και ακαταλληλότητας του γηπέδου των Σερρών. Η αναμέτρηση Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός κάνει σέντρα στις 15:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Η ΑΕΛ υποβιβάστηκε μετά από τα χθεσινά παιχνίδια ενώ σήμερα είναι πολύ πιθανό να μάθουμε και την ομάδα που θα την ακολουθήσει. Όπως σημειώνει το Gazzetta αν ο Πανσερραϊκός δεν νικήσει τον Παναιτωλικό, θα σημάνει τον μαθηματικό του υποβιβασμό και την οριστική παραμονή του Αστέρα Τρίπολης.

Σε διαφορετική περίπτωση όλα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική (21/5) των πλέι άουτ, όπου Πανσερραϊκός και Αστέρας Τρίπολης θα παίζουν εκτός έδρας με στόχο την παραμονή τους.

 

Η βαθμολογία των πλέι άουτ

9. Ατρόμητος 43
10.Κηφισιά 38
11. Παναιτωλικός 35*
12. Αστέρας Τρ. 33
------------------------------
13. ΑΕΛ 30
14. Πανσερραϊκός 28*

*Με ματς λιγότερο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ