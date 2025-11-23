Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 0-3: Σαρωτικοί στις Σέρρες οι «πράσινοι», αλλά και άτυχοι

Ο Παναθηναϊκός στο πιο παραγωγικό του βράδυ στο φετινό πρωτάθλημα, σκόραρε τρία γκολ και τι γκολ στις Σέρρες! Το ένα καλύτερο από το άλλο, με κορυφαίο το ανάποδο ψαλίδι του Γεντβάι. Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ επιβλήθηκε με 3-0 επί του Πανσερραϊκού και συνέχισε στον δρόμο των επιτυχιών.

Ο εξ' αρχής ελλιπέστατος Παναθηναϊκός «έχασε» λόγω τραυματισμού Τσιριβέγια και Λαφόν, αλλά χάρη στα γκολ Ζαρουρί, Μπακασέτα κι ένα εντυπωσιακό «ψαλίδι» του Γεντβάι διέλυσε με 3-0 τον Πανσερραϊκό, αφού συνήλθε μετά το κάκιστο πρώτο 25λεπτο.

