Μενού

Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 0-3: Σαρωτικοί στις Σέρρες οι «πράσινοι», αλλά και άτυχοι

Ο Παναθηναϊκός νίκησε στις Σέρρες με 3-0 αλλά έχασε τους Τσιριβέγια και Λαφόν.

Reader symbol
Newsroom
Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 0-3
Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 0-3 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
  • Α-
  • Α+

Ο Παναθηναϊκός στο πιο παραγωγικό του βράδυ στο φετινό πρωτάθλημα, σκόραρε τρία γκολ και τι γκολ στις Σέρρες! Το ένα καλύτερο από το άλλο, με κορυφαίο το ανάποδο ψαλίδι του Γεντβάι. Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ επιβλήθηκε με 3-0 επί του Πανσερραϊκού και συνέχισε στον δρόμο των επιτυχιών.

Ο εξ' αρχής ελλιπέστατος Παναθηναϊκός «έχασε» λόγω τραυματισμού Τσιριβέγια και Λαφόν, αλλά χάρη στα γκολ Ζαρουρί, Μπακασέτα κι ένα εντυπωσιακό «ψαλίδι» του Γεντβάι διέλυσε με 3-0 τον Πανσερραϊκό, αφού συνήλθε μετά το κάκιστο πρώτο 25λεπτο.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ