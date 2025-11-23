Στις Σέρρες δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και έχει στόχο τη νίκη που αφενός θα βελτιώσει τη βαθμολογική του θέση, αφετέρου θα δώσει συνέχεια στο μικρό σερι νικών που έχει χτίσει. Η αναμέτρηση Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός αρχίζει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 2.

Οι «πράσινοι» πάνε στις Σέρρες έχοντας πολλές απουσίες, αφού ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορούσε να υπολογίζει στους τραυματίες Κώτσιρα, Ντέσερς, Καλάμπρια, Σάντσες, Κυριακόπουλο και Πελίστρι, αλλά και τον Ντραγκόφσκι, που έμεινε εκτός τελευταία στιγμή λόγω ίωσης. Από την πλευρά του ο Πανσερραϊκός θα παραταχθεί δίχως τον τιμωρημένο Ιβάν.

Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός: Οι επιλογές Μπενίτεθ

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ρεπορτάζ του Gazzetta, ο Ράφα Μπενίτεθ θα διατηρήσει κάτω από τα δοκάρια τον Λαφόν. Στο κέντρο της άμυνας θα μείνουν κανονικά οι Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν, στο δεξί άκρο ο Γεντβάι ενώ στο αριστερό ο Μλαντένοβιτς θα πάρει την θέση του Κυριακόπουλου. Στο κέντρο ο Πέδρο Τσιριβέγια θα συνεχίσει να δεσπόζει στο «6» έχοντας δίπλα του πιθανότατα τον Τσέριν και όχι τον Σιώπη.

Στο «10» αναμένεται να επιστρέψει ο Μπακασέτας ενώ στα «φτερά» της επίθεσης ο Τετέ θα αγωνιστεί στα δεξιά και ο Ζαρουρί στα αριστερά, αφού ο Τζούρισιτς έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του. Στην κορυφή της επίθεσης θα πάρει ξανά θέση ο Σφιντέρσκι.