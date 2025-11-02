Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στις Σέρρες δοκιμάζεται σήμερα ο αήττητος στη Super League ΠΑΟΚ, αναζητώντας το θετικό αποτέλεσμα ώστε να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας. Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ για την 9η αγωνιστική στις 19:30 με μετάδοση από το κανάλι Novasports Prime.
Ο ΠΑΟΚ είδε τον Ολυμπιακό να τον προσπερνά στη βαθμολογία μετά τη χθεσινή του νίκη επί του Αρη, αλλά οι «ασπρόμαυροι» έχουν τη δυνατότητα σήμερα να παραμείνουν στην κορυφή αν περάσουν νικηφόρα από την έδρα του Πανσερραϊκού.
