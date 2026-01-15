Πανσερραϊκός: Τον Τεϊσέιρα που είχε πωληθεί 50 εκατ. ευρώ πήραν τα «λιοντάρια»

Μπορεί ο Πανσερραϊκός να βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με 5 βαθμούς, ωστόσο τα... λιοντάρια σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να καταθέσουν τα όπλα. Γιαυτό και συνεχίζουν την προσπάθεια ενίσχυσης με το το τελευταίο τους απόκτημα να είναι ο σπουδαίος Βραζιλιάνος επιθετικός, Άλεξ Τεϊσέιρα.
