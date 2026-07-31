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Παντελίδης: Σοκ στον Παναθηναϊκό, υπέστη κάταγμα κνήμης - περόνης

Ο Παύλος Παντελίδης τραυματίστηκε σοβαρό σε φιλικό του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea, καθώς υπέστη κάταγμα κνήμης - περόνης.

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Παύλος Παντελίδης
Ο Παύλος Παντελίδης του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
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Νέο σοκ στον Παναθηναϊκό. Μετά τον Ίνγκι Ίνγκασον ακόμα ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ τραυματίστηκε σοβαρά. Ο λόγος για τον Παύλο Παντελίδη.

Το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) το Τριφύλλι φιλοξένησε την Athens Kallithea στο Κορωπί, σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα 45 λεπτών (30’+15’) για όσους δεν αγωνίστηκαν κόντρα στην Πάκσι και σεμια ανύποπτη στιγμή κοντά στο σημαιάκι του κόρνερ, ο Παντελιδης δέχτηκε δυνατό μαρκάρισμα και αποχώρησε υποβασταζόμενος.

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