Παντελίδης: Σοκ στον Παναθηναϊκό, υπέστη κάταγμα κνήμης - περόνης

Νέο σοκ στον Παναθηναϊκό. Μετά τον Ίνγκι Ίνγκασον ακόμα ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ τραυματίστηκε σοβαρά. Ο λόγος για τον Παύλο Παντελίδη.

Το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) το Τριφύλλι φιλοξένησε την Athens Kallithea στο Κορωπί, σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα 45 λεπτών (30’+15’) για όσους δεν αγωνίστηκαν κόντρα στην Πάκσι και σεμια ανύποπτη στιγμή κοντά στο σημαιάκι του κόρνερ, ο Παντελιδης δέχτηκε δυνατό μαρκάρισμα και αποχώρησε υποβασταζόμενος.

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