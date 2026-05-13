ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-1: Έμειναν στην 3η θέση οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κερδίσει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ μένοντας στο 1-1.

Έμεινε στην 3η θέση και πλέον την τελευταία αγωνιστική θέλει νίκη στη Λεωφόρο και γκέλα του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια για να κατακτήσει τη 2η θέση!

Γιόβιτς και Μύθου τα γκολ.

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, όμως ο βαθμός της ισοπαλίας ίσως αποδειχθεί πολύ σημαντικός στη μάχη για τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο των προκριματικών του Champions League.

Η ΑΕΚ ήρθε στην Τούμπα με τον αέρα της πρωταθλήτριας, έδειξε στο δεύτερο ημίχρονο γιατί κατέκτησε τον τίτλο και βρήκε το γκολ με τον Γιόβιτς, όμως στο τέλος δεν κατάφερε να γίνει η πρώτη ομάδα που θα έφευγε φέτος με νίκη από την έδρα του ΠΑΟΚ.