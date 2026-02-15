ΠΑΟΚ - ΑΕΚ LIVE από την Τούμπα στο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής

Στο γήπεδο της Τούμπας φιλοξενείται το ντέρμπι κορυφής για η 21η αγωνιστική της Super League, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την πρωτοπόρο ΑΕΚ. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ LIVE στις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ LIVE

Τρεις διαδοχικές νίκες στις αναμετρήσεις του με την ΑΕΚ έχει ο ΠΑΟΚ, αφού επικράτησε στα δύο περσινά παιχνίδια των δύο ομάδων για τα Playoffs του πρωταθλήματος και στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον Α’ Γύρο του φετινού πρωταθλήματος στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό το σερί νικών ήρθε μετά την ήττα του στην κανονική περίοδο της περσινής σεζόν στη Θεσσαλονίκη με 2-1 από τους Κιτρινόμαυρους.

Η ΑΕΚ δεν έχει ηττηθεί στη Θεσσαλονίκη στις δύο τελευταίες επισκέψεις της για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, αφού πέρσι επικράτησε με 2-1, ενώ το 2023-24 οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1.

Η πρώτη αναμέτρηση που έγινε ποτέ για την Α’ Εθνική / Super League ήταν στις 13 Δεκεμβρίου 1959, με την ΑΕΚ να επικρατεί στην Τούμπα με 2-1 χάρη σε δύο γκολ του Κώστα Νεστορίδη, ενώ για τον ΠΑΟΚ σκόραρε ο Νικολαΐδης.

