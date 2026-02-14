ΠΑΟΚ - ΑΕΚ LIVE το ντέρμπι για τη 19η αγωνιστική στο μπάσκετ

Στο κλειστό της Πυλαίας φιλοξενείται το μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ΑΕΚ. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ LIVE στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση αό το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ LIVE

Ο ΠΑΟΚ πάει σε αυτό το παιχνίδι έπειτα από δύο συνεχόμενες, εκτός έδρας νίκες επί του Πανιωνίου και του Κολοσσού, παιχνίδια στα οποία ανέτρεψε διαφορά 13 πόντων.

Η ΑΕΚ από την πλευρά της προέρχεται από επτά διαδοχικές νίκες Πρωταθλήματος και καθώς η τελευταία ήττα της, χάνεται στις 13 Δεκεμβρίου όταν ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Πρόκειται για το μεγαλύτερο νικηφόρο σερί της «Ένωσης» στις τελευταίες έξι σεζόν, αφού από πριν αυτό το διάστημα και στην περίοδο 2019-20 είχε κάνει σερί 15 νικών.

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστική

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Προμηθέας - Περιστέρι 16:00

Μύκονος - Άρης 16:00

Ηρακλής - Ολυμπιακός 16:00

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 18:15

Μαρούσι - Καρδίτσα 18:15

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - Κολοσσός 13:00

Ρεπό: Πανιώνιος