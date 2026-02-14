ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στη Θεσσαλονίκη και την Πυλαία φιλοξενείται το μεγάλο ντέρμπι για τη 19η αγωνιστική στη Stoiximan GBL, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ΑΕΚ με... έπαθλο την τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, κάνει τζάμπολ στις 18:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Ο ΠΑΟΚ πάει σε αυτό το παιχνίδι έπειτα από δύο συνεχόμενες, εκτός έδρας νίκες επί του Πανιωνίου και του Κολοσσού, παιχνίδια στα οποία ανέτρεψε διαφορά 13 πόντων.

Η ΑΕΚ από την πλευρά της προέρχεται από επτά διαδοχικές νίκες Πρωταθλήματος και καθώς η τελευταία ήττα της, χάνεται στις 13 Δεκεμβρίου όταν ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Πρόκειται για το μεγαλύτερο νικηφόρο σερί της «Ένωσης» στις τελευταίες έξι σεζόν, αφού από πριν αυτό το διάστημα και στην περίοδο 2019-20 είχε κάνει σερί 15 νικών.

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστική

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Προμηθέας - Περιστέρι 16:00

Μύκονος - Άρης 16:00

Ηρακλής - Ολυμπιακός 16:00

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 18:15

Μαρούσι - Καρδίτσα 18:15

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - Κολοσσός 13:00

Ρεπό: Πανιώνιος

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 17-0

2. Παναθηναϊκός 15-8

3. ΑΕΚ 12-4

4. ΠΑΟΚ 11-4

5. Άρης 8-7

6. Ηρακλής 7-9

7. Περιστέρι 7-9

8. Μύκονος 7-9

--------------------------

9. Προμηθέας 6-10

10. Πανιώνιος 5-12

11. Καρδίτσα 4-13

12. Κολοσσός 4-13

--------------------------

13. Μαρούσι 3-14