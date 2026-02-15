ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στην Τούμπα φιλοξενείται το μεγάλο ντέρμπι κορυφής με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - ΑΕΚ αρχίζει στις 19:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Τρεις διαδοχικές νίκες στις αναμετρήσεις του με την ΑΕΚ έχει ο ΠΑΟΚ, αφού επικράτησε στα δύο περσινά παιχνίδια των δύο ομάδων για τα Playoffs του πρωταθλήματος και στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον Α’ Γύρο του φετινού πρωταθλήματος στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό το σερί νικών ήρθε μετά την ήττα του στην κανονική περίοδο της περσινής σεζόν στη Θεσσαλονίκη με 2-1 από τους Κιτρινόμαυρους.

Η ΑΕΚ δεν έχει ηττηθεί στη Θεσσαλονίκη στις δύο τελευταίες επισκέψεις της για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, αφού πέρσι επικράτησε με 2-1, ενώ το 2023-24 οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1.

Η πρώτη αναμέτρηση που έγινε ποτέ για την Α’ Εθνική / Super League ήταν στις 13 Δεκεμβρίου 1959, με την ΑΕΚ να επικρατεί στην Τούμπα με 2-1 χάρη σε δύο γκολ του Κώστα Νεστορίδη, ενώ για τον ΠΑΟΚ σκόραρε ο Νικολαΐδης.

Super League: Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής

Σάββατο 14/2

Παναιτωλικός - Αστέρας 3-1

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0

Βόλος - Άρης 1-1

Κυριακή 15/2

Κηφισιά - ΟΦΗ 17:30

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 19:30

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 21:00

Δευτέρα 16/2

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός 18:00