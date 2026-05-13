ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί απόψε (13/05) στην Τούμπα την πρωταθλήτρια ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League με σέντρα στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.
Η Ένωση ζει ακόμα στο μεθύσι από την κατάκτηση του τίτλου και περιμένει την φιέστα την τελευταία αγωνιστική κόντρα στον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Από την πλευρά του, ο «Δικέφαλος του Βορρά» παλεύει πλέον για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης μαζί με τους «ερυθρόλευκους».
Στα θετικά για τον Ραζβάν Λουτσέσκου η επιστροφή των Γιώργου Γιακουμάκη και Χόρχε Σάντσεζ αντίθετα, οι Μαντί Καμαρά και Ντέγιαν Λόβρεν συνέχισαν θεραπεία και παραμένουν εκτός κανονικού προγράμματος.
Από την αναμέτρηση θα απουσιάσει ο Χρήστος Ζαφείρης.
