ΠΑΟΚ - Άντερλεχτ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα απόψε (06/08) την Άντερλεχτ στο πρώτο ματς του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League με σέντρα του αγώνα στις 20:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το OPEN TV.

Για το ματς απέναντι στους Βέλγους, αμφίβολος είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασής του, ακολουθώντας θεραπεία και ατομική δουλειά στο γυμναστήριο.

Την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι πραγματοποίησε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Τομ Λουσέ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι αν πάρει την πρόκριση απέναντι στους Βέλγους.

Σε περίπωτση αποκλεισμού, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν - Aπόλλων Λεμεσού στα Playoffs του Conference League.