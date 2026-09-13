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ΠΑΟΚ – Άρης 2-0: Κυρίαρχος στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν σπάταλος στις στιγμές του, βρήκε δίχτυα με τους Εντιαγέ (πεν.) - Ζίφκοβιτς και πήρε μια σπουδαία νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

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ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ
ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
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Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του, νίκησε τον Άρη με 2-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Τα γκολ για τον Δικέφαλο πέτυχαν ο Εντιαγέ με πέναλτι και ο Ζίβκοβιτς.

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