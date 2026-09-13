ΠΑΟΚ – Άρης 2-0: Κυρίαρχος στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του, νίκησε τον Άρη με 2-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας.
Τα γκολ για τον Δικέφαλο πέτυχαν ο Εντιαγέ με πέναλτι και ο Ζίβκοβιτς.
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