ΠΑΟΚ – Άρης 2-0: Κυρίαρχος στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του, νίκησε τον Άρη με 2-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Τα γκολ για τον Δικέφαλο πέτυχαν ο Εντιαγέ με πέναλτι και ο Ζίβκοβιτς.

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