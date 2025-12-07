ΠΑΟΚ - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Το ντέρμπι της 13ης αγωνιστική της Stoiximan Superleague φιλοξενείται στην Τούμπα εκεί που ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη λίγες ημέρες μετά από τη μεταξύ τους ισοπαλία για το κύπελλο. Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Άρης κάνει σέντρα στις 19:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Δημήτρη Πέλκα και τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος υποβλήθηκε σήμερα σε αρθροσκοπικό καθαρισμό. Παράλληλα ερωτηματικό παραμένει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τη συμμετοχή του να αποφασίζεται την τελευταία στιγμή.

Σε ότι έχει να κάνει το Άρη, ο Μανόλο Χιμένεθ κράτησε κλειστά τα χαρτιά του ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι εξαιρετικά πιθανή η επιστροφή του Άλβαρο Τεχέρο, ενώ ενδέχεται φανέλα βασικού να πάρει και ο Λορέν Μορόν.