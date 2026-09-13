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ΠΑΟΚ - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

ΠΑΟΚ εναντίον Άρη απόψε (13/09) για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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Άρης - ΠΑΟΚ
Στιγμιότυπο από ματς Άρης - ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί απόψε (13/09) τον Άρη στο ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Super League με σέντρα της αναμέτρησης στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Novasports Prime.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» περιμένει τον συμπολίτη του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, προερχόμενος από την ήττα με 3-1 στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό.

Οι «κίτρινοι» ξεκίνησαν με δύο νίκες ωστόσο την περασμένη αγωνιστική υπέστησαν βαριά ήττα από την ΑΕΚ στην Αθήνα, με 5-0.

Η 4η αγωνιστική

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

  • Ολυμπιακός - ΟΦΗ 19:00
  • Ηρακλής - Ατρόμητος 21:00

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

  • Καλαμάτα - Βόλος Elabet 18:00
  • Asteras AKTOR - AEK 19:00
  • Κηφισιά - Λεβαδειακός 21:00
  • ΠΑΟΚ - Άρης 21:00
  • Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 21:30

H βαθμολογία

  1. Παναθηναϊκος 9
  2. Παναιτωλικός 9
  3. ΑΕΚ 7
  4. Ολυμπιακός 7
  5. ΠΑΟΚ 6
  6. Άρης 6
  7. ΟΦΗ 6
  8. Ηρακλής 4
  9. Bόλος Elabet 2
  10. Ατρόμητος 1
  11. Καλαμάτα 1
  12. Κηφισιά 1
  13. Αστέρας AKTOR 0
  14. Λεβαδειακός 0 

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