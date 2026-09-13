ΠΑΟΚ - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί απόψε (13/09) τον Άρη στο ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Super League με σέντρα της αναμέτρησης στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Novasports Prime.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» περιμένει τον συμπολίτη του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, προερχόμενος από την ήττα με 3-1 στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό.
Οι «κίτρινοι» ξεκίνησαν με δύο νίκες ωστόσο την περασμένη αγωνιστική υπέστησαν βαριά ήττα από την ΑΕΚ στην Αθήνα, με 5-0.
Η 4η αγωνιστική
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
- Ολυμπιακός - ΟΦΗ 19:00
- Ηρακλής - Ατρόμητος 21:00
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
- Καλαμάτα - Βόλος Elabet 18:00
- Asteras AKTOR - AEK 19:00
- Κηφισιά - Λεβαδειακός 21:00
- ΠΑΟΚ - Άρης 21:00
- Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 21:30
H βαθμολογία
- Παναθηναϊκος 9
- Παναιτωλικός 9
- ΑΕΚ 7
- Ολυμπιακός 7
- ΠΑΟΚ 6
- Άρης 6
- ΟΦΗ 6
- Ηρακλής 4
- Bόλος Elabet 2
- Ατρόμητος 1
- Καλαμάτα 1
- Κηφισιά 1
- Αστέρας AKTOR 0
- Λεβαδειακός 0
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