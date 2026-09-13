ΠΑΟΚ - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί απόψε (13/09) τον Άρη στο ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Super League με σέντρα της αναμέτρησης στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Novasports Prime.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» περιμένει τον συμπολίτη του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, προερχόμενος από την ήττα με 3-1 στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό.

Οι «κίτρινοι» ξεκίνησαν με δύο νίκες ωστόσο την περασμένη αγωνιστική υπέστησαν βαριά ήττα από την ΑΕΚ στην Αθήνα, με 5-0.

Η 4η αγωνιστική

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - ΟΦΗ 19:00

Ηρακλής - Ατρόμητος 21:00

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Καλαμάτα - Βόλος Elabet 18:00

Asteras AKTOR - AEK 19:00

Κηφισιά - Λεβαδειακός 21:00

ΠΑΟΚ - Άρης 21:00

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 21:30

H βαθμολογία

Παναθηναϊκος 9 Παναιτωλικός 9 ΑΕΚ 7 Ολυμπιακός 7 ΠΑΟΚ 6 Άρης 6 ΟΦΗ 6 Ηρακλής 4 Bόλος Elabet 2 Ατρόμητος 1 Καλαμάτα 1 Κηφισιά 1 Αστέρας AKTOR 0 Λεβαδειακός 0