ΠΑΟΚ: Αυτό είναι το συμβόλαιο του Μπέβερλι

Ο Πάτρικ Μπέβερλι αναμένεται να μείνει στον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Ποιο είναι το συμβόλαιό του και τα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ιδανική επιλογή.

Πάτρικ Μπέβερλι
Η άφιξη του Πάτρικ Μπέβερλι για τον ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ
O ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής 14/12 για τον «Δικέφαλο του Βορρά» και απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση του σπουδαίου deal.

Παράλληλα, ο νεοαποκτηθείς παίκτης των «ασπρόμαυρων» θα ταξιδέψει με την ομάδα στη Λισαβόνα ενόψει της επόμενης ευρωπαϊκής υποχρέωσης στο FIBA Europe Cup.

