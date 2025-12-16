ΠΑΟΚ: Αυτό είναι το συμβόλαιο του Μπέβερλι

O ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής 14/12 για τον «Δικέφαλο του Βορρά» και απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση του σπουδαίου deal.
Παράλληλα, ο νεοαποκτηθείς παίκτης των «ασπρόμαυρων» θα ταξιδέψει με την ομάδα στη Λισαβόνα ενόψει της επόμενης ευρωπαϊκής υποχρέωσης στο FIBA Europe Cup.
