ΠΑΟΚ: Αυτό είναι το συμβόλαιο του Μπέβερλι

O ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής 14/12 για τον «Δικέφαλο του Βορρά» και απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση του σπουδαίου deal.

Παράλληλα, ο νεοαποκτηθείς παίκτης των «ασπρόμαυρων» θα ταξιδέψει με την ομάδα στη Λισαβόνα ενόψει της επόμενης ευρωπαϊκής υποχρέωσης στο FIBA Europe Cup.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr