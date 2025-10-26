ΠΑΟΚ - Βόλος 3 - 0: Παραμένει μόνος πρώτος ο δικέφαλος

Ο ΠΑΟΚ έκανε το «3 στα 3» στο ελληνικό πρωτάθλημα και με τα τρία γκολ στο β’ μέρος επιβλήθηκε του Βόλου (3-0) παραμένοντας μόνος πρώτος στη βασθμολογία της Stoiximan Super League.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Βόλο στην Τούμπα (19:30) μετά το μεγάλο «διπλό» στη Γαλλία επί της Λιλ και ήθελε να δώσει συνέχεια στο σερί νικών του και να παραμείνει στην κορυφή εκμεταλλευόμενος παράλληλα τις απώλειες που προέκυπταν τουλάχιστον για κάποια ομάδα από το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr