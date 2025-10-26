ΠΑΟΚ - Βόλος 3 - 0: Παραμένει μόνος πρώτος ο δικέφαλος

Ο ΠΑΟΚ έκανε το «3 στα 3» στο ελληνικό πρωτάθλημα και με τα τρία γκολ στο β’ μέρος επιβλήθηκε του Βόλου (3-0) παραμένοντας μόνος πρώτος στη βασθμολογία της Stoiximan Super League.
Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Βόλο στην Τούμπα (19:30) μετά το μεγάλο «διπλό» στη Γαλλία επί της Λιλ και ήθελε να δώσει συνέχεια στο σερί νικών του και να παραμείνει στην κορυφή εκμεταλλευόμενος παράλληλα τις απώλειες που προέκυπταν τουλάχιστον για κάποια ομάδα από το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Έχει 25 μαγαζιά αλλά δηλωμένη μόνο μια μηχανή: Ερωτηματικά με τον ιδιοκτήτη του μπαρ στο Γκάζι
- Αριστεροχουντισμός και σοσιαλισμός: Μια... Ωδή στο Διονύση
- «Χθες έγινε μια τεράστια απρέπεια»: Ο Πέτρος Κωστόπουλος για την κηδεία Σαββόπουλου
- Αν το διαβάσεις, σε έχει ήδη βρει: O «Βασιλίσκος του Roko» και η τρομακτική προφητεία της AI
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.