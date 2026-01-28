Μενού

ΠΑΟΚ - δυστύχημα στη Ρουμανία: Ο Βρούτσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της αγωνιστικής του πρωταθλήματος

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αναβολής της 19ης αγωνιστικής της Superleague.

Reader symbol
Newsroom
Γιάννης Βρούτσης
Ο υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης | INTIME/ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  • Α-
  • Α+

Το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ που κατευθύνονταν προς τη Γαλλία για το παιχνίδι της ομάδας τους με τη Λιόν (29/1), έχει προκαλέσει πανικό στην αθλητική και κοινωνική ζωή.

Μάλιστα, στο μοιραίο βαν επέβαιναν ακόμη τρεις φίλοι του «Δικέφαλου του Βορρά», οι οποίοι δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο, και, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, θα επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Πέμπτης.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ