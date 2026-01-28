ΠΑΟΚ - δυστύχημα στη Ρουμανία: Ο Βρούτσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της αγωνιστικής του πρωταθλήματος

Το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ που κατευθύνονταν προς τη Γαλλία για το παιχνίδι της ομάδας τους με τη Λιόν (29/1), έχει προκαλέσει πανικό στην αθλητική και κοινωνική ζωή.
Μάλιστα, στο μοιραίο βαν επέβαιναν ακόμη τρεις φίλοι του «Δικέφαλου του Βορρά», οι οποίοι δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο, και, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, θα επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Πέμπτης.
