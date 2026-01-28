ΠΑΟΚ, δυστύχημα στη Ρουμανία: Πανό των φίλων του Ολυμπιακού που έγραφε «Πετάξτε ψηλά αετοί»

Με ένα πανό που έγραφε «Πετάξτε ψηλά αετοί» οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (που βρίσκονται εκεί για τον αγώνα με τον Άγιαξ) αναφέρθηκαν στους 7 αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Το πανό αυτό κυκλοφόρησε πολύ γρήγορα στα social media και ήταν μία ακόμα κίνηση συμπαράστασης προς τον Οργανισμό αλλά και τον κόσμο του ΠΑΟΚ.

