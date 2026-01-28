Μενού

ΠΑΟΚ, δυστύχημα στη Ρουμανία: Πανό των φίλων του Ολυμπιακού που έγραφε «Πετάξτε ψηλά αετοί»

Ο κόσμος του Ολυμπιακού τίμησε και επί ολλανδικού εδάφους την μνήμη των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ στην τραγωδία της Ρουμανίας.

Άγιαξ - Ολυμπιακός
Φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο γήπεδο του Άγιαξ | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Με ένα πανό που έγραφε «Πετάξτε ψηλά αετοί» οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (που βρίσκονται εκεί για τον αγώνα με τον Άγιαξ) αναφέρθηκαν στους 7 αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Το πανό αυτό κυκλοφόρησε πολύ γρήγορα στα social media και ήταν μία ακόμα κίνηση συμπαράστασης προς τον Οργανισμό αλλά και τον κόσμο του ΠΑΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

