ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον για Άντριους

Ο Αρτούρας Γκουντάιτις αποτελεί το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην εποχή Μυστακίδη, με τον Λιθουανό σέντερ να βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν φορέσει επίσημα τα «ασπρόμαυρα».
Αμέσως μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας, ο ΠΑΟΚ κινήθηκε με ταχύτητα και σαφή προσανατολισμό, κλείνοντας έναν παίκτη που ενισχύει ουσιαστικά την «ασπρόμαυρη» φροντ λάιν.
