ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον για Άντριους

Ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει την ενίσχυση του μετά την απόκτηση Γκουντάιτις και έχει στο στόχαστρο τον Άντριου Άντριους.

Άντριου Άντριους
Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Άντριου Άντριους | ΙΝΤΙΜΕ
Ο Αρτούρας Γκουντάιτις αποτελεί το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην εποχή Μυστακίδη, με τον Λιθουανό σέντερ να βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν φορέσει επίσημα τα «ασπρόμαυρα».

Αμέσως μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας, ο ΠΑΟΚ κινήθηκε με ταχύτητα και σαφή προσανατολισμό, κλείνοντας έναν παίκτη που ενισχύει ουσιαστικά την «ασπρόμαυρη» φροντ λάιν.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ