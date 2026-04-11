ΠΑΟΚ για Στέφανο Μπορμπόκη: «Άφησε το αποτύπωμά του στην ιστορία του συλλόγου και στις καρδιές μας»

Μία ακόμα θλιβερή ημέρα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας την βαθιά της θλίψη και τονίζοντας πως ο παλαίμαχος άσσος «υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ με αφοσίωση, ήθος και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και στις καρδιές μας.»

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 59 ετών.

Ο Στέφανος υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ με αφοσίωση, ήθος και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και στις καρδιές μας.

Ήρθε στον ΠΑΟΚ σε ηλικία 16 ετών, έγινε επαγγελματίας και από το 1985 ως το 1994 φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα 274 φορές, πετυχαίνοντας 39 γκολ.

Η σχέση του Στέφανου με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν απλά επαγγελματική. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, παρέμεινε δίπλα στον ΠΑΟΚ δείχνοντας ενδιαφέρον και αγάπη.

Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει...»

