«Ήταν πλήγμα για εμένα, βασιζόμουν σε αυτά τα λεφτά»: Πώς επιχειρήσεις ζητούν παράνομα πίσω το δώρο Πάσχα

Το Πάσχα έφτασε, και εκτός από τις διακοπές και τις λίγες μέρες χαλάρωσης πολλοί περιμένουν το «δώρο» για μια οικονομική ανάσα, σε μια εποχή ακρίβειας και αδιεξόδου.

Ο νόμος ορίζει ότι το δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα και ότι πρέπει όλοι ανεξαιρέτως να το λάβουν μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη.

Ωστόσο, αν και ο νόμος προβλέπει τα παραπάνω, δεν είναι λίγες οι φορές που εργοδότες δεν το καταβάλλουν βρίσκοντας «παραθυράκια» ή ζητώντας από τους εργαζομένους τους να το γυρίσουν πίσω.

Νέοι εργαζόμενοι, μιλούν στο Reader για το πώς έχασαν την πολυπόθητη οικονομική τους βοήθεια.

«Φορολογήθηκα για λεφτά που δεν πήρα ποτέ»

«Μπήκα στο λογαριασμό μου την ημέρα που πληρωνόμασταν. Είδα ότι το ποσό που μου είχε πιστωθεί ήταν πολύ μεγαλύτερο από το αναμενόμενο. Είμαι με ωρομίσθιο, οπότε να σημειωθεί ότι δεν έχω σταθερό ποσό κάθε μήνα, και ότι αν δεν παρευρεθώ στη δουλειά μου δεν πληρώνομαι.

Εγώ όταν είδα τα λεφτά ασυναίσθητα πανικοβλήθηκα, γιατί μου φάνηκε περίεργο, δεν ήταν και καταχωρημένα ως δώρο Πάσχα. Με έπιασε ένα άγχος το πώς θα τα επιστρέψω και τι είναι αυτά. Επικοινώνησα με την υπεύθυνη και μου είπε ''θα το βρούμε'΄'. Δεν μου είπε ότι είναι δώρο Πάσχα παρόλο που συνέπιπτε με τις ημέρες.

Μου είπε χαρακτηριστικά θυμάμαι: Πού να μπλέκουμε με λογαριασμούς κλπ. Τράβηξέ τα από την τράπεζα και φέρτα μας σε μετρητά.

Εγώ σαν καλό κορόιδο, πήγα και το έκανα. Μετά όμως, μου τη σβούρηξε. Έτσι της έστειλα μήνυμα στο Teams και της είπα (της υπεύθυνης) ότι θέλω έγγραφο που να βεβαιώνεται το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό και ότι μου ζητήθηκε να επιστραφεί μετρητά από εσάς.

Κατέβηκε έντρομη τα σκαλιά και ήρθε να με βρει στο γραφείο από κοντά. Μου λέει: Εγώ δεν μπορώ να βάλω την υπογραφή μου εκεί, ούτε κάποιος υπεύθυνος του λογιστηρίου. Μετά από πίεση, μου έδωσε το εταιρικό IBAN και απλά μου είπε να τα βάλω εκεί.

Φυσικά και έδωσα το δώρο πίσω, επέστρεψα τα λεφτά και φορολοφήθηκα για αυτά. Αλλά τουλάχιστον έτσι, κάπως φαινόταν στο σύστημα. Σκέφτηκα ότι ίσως με αυτό τον τρόπο υπάρχει μια Χ νομιμότητα.

Μετά από αυτή την τακτική παραιτήθηκα λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2025. Αλλά με έβαλαν και τότε να υπογράψω ότι έλαβα δώρο Πάσχα, Χριστουγέννων, επίδομα αδείας. Τα οποία φυσικά δεν έλαβα ποτέ...».

- Ευθυμία, 25 ετών εργαζόμενη σε γραμματεία μεγάλης αλυσίδας φροντιστηρίων

«Μου είπε: Το δώρο του Πάσχα πρέπει να το επιστρέψεις, το βάζουμε για τυπικούς λόγους»

«Το περσινό Πάσχα πήρα 180 ευρώ ως δώρο γιατί δεν δούλευα πολλές ώρες οπότε τόσα αντιστοιχούσαν. Ήμουν ωρομίσθια. Μου ζητήθηκε να το επιστρέψω ωστόσο. Αυτό δεν μου το είχε πει φυσικά, ούτε στην αρχή όταν κλείσαμε την συμφωνία για τη δουλειά, ούτε πριν το Πάσχα.

Απλά μπήκε το δώρο του Πάσχα, και την πρώτη ημέρα που γύρισα στη δουλειά με έπιασε η υπεύθυνη και μου είπε: Το δώρο του Πάσχα πρέπει να το επιστρέψεις, το βάζουμε για τυπικούς λόγους. Το κάνετε ανάληψη και το επιστρέφετε.

Ξίνισα εκεί πάρα πολύ. Θυμάμαι ότι το επιχείρημα που μας είχαν δώσει όταν ρωτήσαμε γιατί μας ζητάνε να επιστρέψουμε το δώρο του Πάσχα ήταν ότι εμείς σας το είχαμε πει αυτό από την αρχή και το ξέρατε - πράγμα που φυσικά όπως είπα δεν ίσχυε.

Δεν σκέφτηκα όμως να κάνω καταγγελία, λόγω του ότι η ιδιοκτήτρια ήταν γνωστή μου. Αν ήταν κάποια άσχετη, θα την είχα καταγγείλλει γιατί μαζί με αυτήν, έκανε και άλλες παρανομίες»

- Μαριάννα, 24 ετών εργαζόμενη σε μικρή επιχείρηση με ρούχα

«Προσπαθούσαν να μου κάνουν gaslighting»

«Η εμπειρία μου ξεκίνησε με τον φορέα στον οποίο εργαζόμουν να μου λέει: Τώρα που έρχεται Πάσχα θα χρειαστεί να επιστρέψεις το δώρο σου. Προφανώς όταν το άκουσα αναρωτήθηκα γιατί. Ρώτησα για πιο λόγο. Και αυτό που με ενόχλησε περισσότερο από όλα ήταν η απάντηση που έλαβα που ήταν ψέμματα. Μου είπαν ότι το είχαμε συμφωνήσει από την αρχή της χρονιάς.

Προσπάθησαν να μου κάνουν Gaslighting. Μου έλεγαν ότι το είχαμε πει και δεν το θυμάμαι.

Αυτό δεν είχε συμβεί ποτέ, γιατί αν μου το είχαν πει από την αρχή, εγώ δεν πρόκειται να είχα συμφωνήσει να πάει το δώρο του Πάσχα στην επιχείρηση.

Ωστόσο δεν έκανα κάτι, δεν παραιτήθηκα - γιατί όταν δουλεύεις σε ένα κέντρο μελέτης δεν μπορείς να πεις, τα παρατάω τώρα και να αφήσεις τους μαθητές στη μέση της χρονιάς.

Εντωμεταξύ, επειδή ήταν δύο τα αφεντικά, τα έριχαναν ο ένας στον άλλον. ''Ήταν απόφαση του άλλου'', μου έλεγαν.

Εν τέλει, μου άφησαν το δώρο και μου το πήραν ουσιαστικά πίσω από κάποια λεφτά που έπαιρνα στο χέρι. Σαν ''παρακράτηση του δώρου''.

Μετά από αυτό, είπα ότι δεν μπορώ να συνεχίσω σε αυτό το κέντρο. Το αστείο είναι ότι αναρωτήθηκαν και γιατί.

Μου είπαν βέβαια ότι αυτό δεν θα γίνει του χρόνου για να με πείσουν να συνεχίσω. Αλλά προφανώς μετά από μια τέτοια εμπειρία, δεν μπορείς ξανά να εμπιστευτείς. Δηλαδή, όλοι οι γύρω σου παίρνουν κανονικά τα λεφτά που τους αναλογούν και εσύ όχι. Εγώ ντρεπόμουν και να το πω τότε στον κύκλο μου. ότι δεν μου έδωσαν δώρο μέχρι τον Ιούνιο.

Σιχάθηκα το ψέμα τους. Έστω να μην μου έλεγαν ότι το είχαμε συμφωνήσει, να ήταν λίγο ειλικρινείς.

Να σημειωθεί ότι εγώ υπολόγιζα πολύ σε αυτά τα χρήματα του δώρου. Το ότι δεν τα πήρα, ήταν μεγάλο πλήγμα για εμένα».

- Νίκος, δάσκαλος σε κέντρο μελέτης

«Μου είπαν να μην αγχωθώ και να επιστρέψω το δώρο του Πάσχα όποτε θέλω μέσα στο μήνα»

«Φρέσκια εμπειρία μόλις τη Μεγάλη Τετάρτη του 2026. Δούλευα σέρβις μέχρι πριν λίγα 24ωρα. Όλα ήταν μια χαρά. Το κλίμα ευχάριστο και η δουλειά βατή, επειδή την έχω ξανακάνει, δεν είχα πιεστεί με κάτι. Ώσπου μου λένε το κλασικό. Να επιστρέψω το δώρο του Πάσχα σε μετρητά. Και μάλιστα, μου είπαν για να μην πιεστώ και αγχωθώ, να το καταβάλλω όποτε θέλω μέσα στο μήνα.

Επειδή είμαι δυναμική προσωπικότητα από τη φύση μου και επειδή έχω υποστεί νεότερη πολλά σε εργασιακό χώρο, παραιτήθηκα αμέσως. Φυσικά και μου ήταν δύσκολο. Έχω ανάγκη τα λεφτά αλλά η κουλτούρα μιας επιχείρησης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για εμένα.

Μετά πήρα μια φίλη δικηγόρο. Δυστυχώς μου είπε ότι και να το καταγγείλω, δεν θα βγάλω άκρη με αυτές τις υποθέσεις...Ειδικά όταν φαίνεται στην τράπεζα ότι καταβλήθηκε το ποσό».

- Φανή, 33 ετών εργαζόμενη στην εστίαση

